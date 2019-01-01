مقتل سيرسي وحرق كينجزلاند.. مشاهد صادمة بالحلقة 5 من Game of thrones 8

عرضت شبكة "HBO" الأمريكية، فجر اليوم الحلقة الخامسة قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الدرامي الشهير "Game of thrones"، والتي ضمت العديد من المشاهد المثيرة بداخلها بسبب الصراع المستمر بين "سيرسي لانيستر" والملكة "دينريس" أم التنانين على الفوز بالعرش الحديدي وحكم الممالك السبع.

وتستعرض الوطن أبرز المشاهد الغير متوقعة والتي عرضت في الحلقة الخامسة من الموسم الثامن من المسلسل.

- "دينيريس" تعدم لورد "فاريس"

اكتشفت "دينريس" خيانة لورد "فاريس" لها ، لتقرر إعدامه بنيران تنينها.

- "جون سنو" يطلب عدم المشاركة

حاول "جون سنو" منع جنود الأنقياء من قتل المستسلمين من جيوش سيرسي إلا أنهم خالفوه ولم يطيعوه وأطاعوا "دينريس".

-"دينريس" تدمر "كينجز لاند"

حشدت الملكة "دينريس" قواتها بالتعاون مع "جون سنو" من أجل الهجوم على "كينجز لاند" بهدف إنهاء الصراع مع "سيرسي" على العرش، وحكم الممالك السبعة، ولم تبالي "دينريس" بالمدينة أو أهلها حيث دمرتها تماما.

-" دينريس" تحرق سفن "يورن جريجوري"

مستعينة بتنينها، أحرقت "دينريس" سفن "جريجوي" حاكم الجزر الحديدية، لتقضي على القوة الداعمة لـ"سيرسي" في البحر.

- "دينريس" تحرق سكان "كينجز لاند"

على الرغم من إعلانهم الاستسلام تماما، لم ترحم "دينريس" سكان "كينجز لاند" وأحرقتهم بنيران تنينها بعدما فقدت صوابها.

- جنود "دينريس" يقتلون سكان "كينجزلاند"

بعد أن هدأت المعركة وحسمت لصالح "دينريس"، بدأ جنودها في قتل سكان "كينجز لاند" وإبادتهم تماما.

- ساندور كليغان يقاتل شقيقه الأكبر

قاتل "ساندور" شقيقه الأكبر في شجار عنيف، قبل أن يلقى الاثنين مصرعيهما في النهاية بعد أن ألقى ذا هاوند بنفسه على ذا ماونتين ليسقطا معا في اللهب.

- "آريا" كانت على وشك الموت

خلال قتالها بجانب "دينريس" في صراعها ضد "سيرسي"، كادت "آريا" أن تفقد حياتها نتيجة لتساقط أحجار منازل "كينجز لاند" عليها، وكادت أيضا نيران تنين "دينريس" تحرقها خلال نوبة جنونها وقضائها على "كينجز لاند" تماما.

- جيمي لانستر يقتل "يورن جريجوي"

بعدما تدمر أسطوله البحري تماما بفعل نيران تنين "دينريس" قابل "يورن" "جيمي لانيستر"، لتدور بينهما معركة ينهي فيها "جيمي" حياة "يورن" ويقضي عليه.

- وفاة "سيرسي" و"جيمي"

يصل "جيمي لانيستر" إلى "شقيقته "سيرسي" في قلعتها، لتدمرها "دينريس" تماما أثناء وجودهما بداخلها، وتقضي "دينيريس" على خصمها.

وطرحت شبكة "HBO" الأمريكية، الإعلان الرسمي للحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الثامن والتي ستعرض صباح يوم الإثنين المقبل.

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

"راجع اللي فات" قبل "العرض الأخير".. ملخص حلقات Game of Thrones

وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش "الوايت واكرز" أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش، كما حطم جيش الـ"وايت واكرز" الجدار الشمالي الذي يحمي الشعب.