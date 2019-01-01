محمد صلاح و"حسام تشيلساوي".. المصريون يسيطرون على لعبة "فانتازي"

حصل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على أعلى نقاط بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في لعبة "فانتازي البريميرليج"، التي تنظمها رابطة الدوري للموسم الثاني على التوالي، مع نهاية المسابقة التي حسمها مانشستر سيتي بالفوز باللقب.

وفاز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، أمس، عقب الفوز على فريق برايتون بنتيجة "4-1"، عقب منافسة شرسة مع فريق ليفربول، والذي استمر حتى الجولة الأخيرة.

وجمع محمد صلاح 259 نقطة، بينما جاء البلجيكي إدين هازارد في المركز الثاني بـ238 نقطة، وجاء الإنجليزي رحيم ستيرلينج ثالثا بـ234 نقطة، ثم السنغالي ساديو ماني بـ231 نقطة.

وكان محمد صلاح حصد الموسم الماضي، أكبر عدد من النقاط في اللعبة أيضًا، حيث كان أول لاعب في تاريخ اللعبة يتخطى حاجز الثلاثمائة نقطة، بعدما جمع 303 نقطة.

في الوقت ذاته حصل حساب لاعب مصري يحمل اسم "حسام تشلساوي" على أكثر نقاط بين ممارسي اللعبة على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

وأعلن الحساب الرسمي للعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب حصد على 2534 نقطة

"فانتازي بريميرليج"، هي لعبة تخيلية في المقام الأول - يمكنك الدخول إليها من هنا - تقوم فيها باختيار 15 لاعب من كل فرق الدوري الإنجليزي بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني، بحيث لا يزيد اختيارك من أي فريق عن ثلاثة لاعبين.

يتواجد 11 لاعباً في التشكيل الأساسي وأربعة في الفريق الاحتياطي، ولا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حال عدم لعب واحداً من الأساسيين.

تقوم باختيار أحد اللاعبين ليكون قائد للفريق في كل الأسبوع، وتتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب، وفي حال عدم لعبه لأي دقيقة، فإن مضاعفة النقاط ستتجه مباشرةً لنائب القائد والذي تقوم باختياره أيضاً.

يتكون فريقك دائماً من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين في الوسط، ثلاثة مهاجمين، لابد أن يتواجد في فريقك الأساسي ثلاثة مدافعين، لاعبي وسط، مهاجم على الأقل، بحيث لا تستطيع أن تلعب بعدد أقل من هذا في كل خط.

عندما تدخل موقع فانتازي الدوري الإنجليزي في البداية، سيطلب منك الموقع أن تسجل بياناتك ثم سيرسل رسالة تأكيدية على البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم تستطيع اختيار فريقك.

يتم السماح لك بتغيير مجاني في كل أسبوع لأي لاعب في فريقك، ومع كل تغيير إضافي سيتم خصم أربع نقاط من رصيدك، كما يمكنك ترحيل استخدام التغيير المجاني لأسبوع واحد فقط لتمتلك تغييرين في الأسبوع التالي.