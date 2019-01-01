غربان ترد الجميل لأمريكي قام بإطعامها

03:41 م | الإثنين 13 مايو 2019
غراب

غراب

كتب: الوطن

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ينظر البعض الغربان على أنها نزير شؤم ومصدر خراب، فضلاً عن صوتها المزعج، وعلى الرغم من ذلك ردت الجميل لرجل أمريكي محب للحيوانات والطيور، قام بإطعامها لعدة سنوات، حيث تركت له الغربان أغصان من الصنوبر لمدة يومين متتاليين.

ونشر ستوارت دالكويست، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للغربان وهي تقوم بوضع الغصن معتبراً ذلك كرماً وابتكاراً منهم في التعبير عن إمتنانها له، وحققت المنشور آلاف الإعجابات فضلاً عن المتابعين حيث قام 10 آلاف مستخدم بإعادة التغريد، بالإضافة إلى ردود وتعليقات 35 ألف مستخدم، بحسب "دويتش فيله".

وقال ستوارت أن الغربان بنت عشا على شجرة في حديقة منزلهم، وبمجرد سماعه صوت الصغار أثناء إطعام والديهم لهم سقط أحدهم على الأرض ولم يستطيع الطيران فقام ستوارت بوضعهما على شجرة ليعود بهم والداهما للعش.

وداوام ستوارت وأسرته بترك الطعام للغربان وعلاجهم إذا لزم الأمر كما أنه استضاف أحد الغربان بحمام منزله عدة أيام بعد تعرضه لإصابة، مضيفاً "عندما أطلقنا الغراب، كان هناك 3 أو 4 غربان أخرى تنظر إلينا، وعندما استطاع الغراب المصاب الطيران، قامت الغربان الآخرى بتحيته".

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