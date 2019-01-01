"عاشقة النحاس".. "إيمي" تصنع فوانيس مرصعة بالأحجار الكريمة يدويا

03:07 م | الإثنين 13 مايو 2019
"عاشقة النحاس".. "إيمي" تصنع فوانيس نحاسية بالأحجار الكريمة يدويا

"عاشقة النحاس".. "إيمي" تصنع فوانيس نحاسية بالأحجار الكريمة يدويا

كتب: منى السعيد

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انتشار الفوانيس المستوردة والبلاستيكية والمصنوعة على شكل شخصيات شهيرة، كانت مستفزة لشخصية تبحث عن روح رمضان الأصيل، فبدأت "إيمي" في صنع فانوس مصري من أسلاك النحاس، وبدأت في نشره على موقع التواصل الاجتماعي ومن هنا بدأت في الانتشار.

"بيسموني عاشقة النحاس بحب أشتغل بيه وأعمل بيه اكسسوارات وبعدين لما شوفت الفوانيس البلاستيك حبيت أعمل حاجة جديدة ومكنتش متخيلة أن الموضوع هينجح كدة، بدأت أجيب الخامات من موردين وبدأت اشتغل وأعرض على فيس بوك والموضوع انتشر"، في البداية كان طول الفانوس 10 سم وكان بيبقى مطعم بالصلصال الحرارى ويحتوي على أشكال هلال ونجوم، دلوقتي وصل حجم الفانوس لـ 50 سم، وهناك فوانيس للأطفال 10 سم وهى مصنوعة بالكامل من أسلاك النحاس المطعمة بالمجسمات أو الصلصال أو الأحجار الكريمة حسب رغبة العميل" بحسب إيمي لطيف مصممة الإكسسوارات التي طرحت الشكل الجديد للفانوس النحاسي.

كل عام يتم تطوير الفانوس من حيث الشكل والخامات المستخدمة وحتى الحجم، فمثلا في البداية كان أقصي حجم للفانوس 15 سم لأن السلك كان رفيع فلما حجم الفانوس كبر أصبح السلك ضعيف والفانوس يهلك بسهولة، وأنا اللي يهمني أن الفانوس يستحمل ويعيش لسنوات" والآن أعمل بسلك سمكه 3 سم، وهو من الأمور المتعبة خاصة أن العمل بالكامل صناعة يدوية، لكن النتيجة تكون مرضية.

كما يمكن للعميل اختيار شكل معين للفانوس، واختيار الأحجار المناسبة، فيمكن اختيار أحجار الكريستال أو اللولي أو الصلصال حسب رغبته.

حجم الفانوس هو المحدد الرئيسي لمدة صناعته، ولكن غالبا ما تتراوح بين ساعة إلى 4 أيام ويتراوح السعر ما بين 100 إلى 1000 جنيه حسب الحجم والشغل الذي يرغب فيه العميل.

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