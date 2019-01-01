"القطرة السحرية".. نقاط للعين بأكثر من 89 مليار جنيه

تعد التهابات وجفاف العين، أحد أكثر الأمراض التي تزعج الشخص خاصة مع فصل الصيف، حيث أن الحرارة والأتربة تؤثر بشدة على العين ما يسبب أرقا مزمنا، واعتقد رجل بريطاني أن عينه أصابها خلل ما بعدما لاحظ سعر قطرة وصفها له طبيبه.

وقال "تشيدلو" البالغ من العمر 55 عام، إنه خضع لاختبار نظر بمدينة ريكسهام البريطانية، لأن عينه كانت تؤلمه، ووصف له الطبيب قطرة للجفاف، وعندما ذهب لأحد المتاجر والذي يدعى "سبيكسيفرز" للحصول على القطرة الموصوفة له، تفاجأ بسعر القطرة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح "تشيدلو" أن سعر القطرة بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وبالتحديد 4 مليار و13 مليون و626 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 89 مليار و706 مليون جنيها مصريا، الأمر الذي جعله يظن أن عينيه بها شيئا ما، إلا أن البائعة أكدت له السعر، ومن المعروف أن سعر القطرات بشكل عام 9.95 جنيه إسترليني.

وأكد "تشيدلو" أن البائعة لاحظت أنه هناك خللا في جهاز كشف الأسعار، الأمر الذي برر السعر الهائل للقطرة، وتم تصليح الخلل في الجهاز.