"القطرة السحرية".. نقاط للعين بأكثر من 89 مليار جنيه

12:30 م | الإثنين 13 مايو 2019
قطرة للعين بـأكثر من 89 مليار جنيه

قطرة للعين بـأكثر من 89 مليار جنيه

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

تطوير علاج جديد لمرض جفاف العين الشديد

تطوير علاج جديد لمرض جفاف العين الشديد

خطوات بسيطة للتخلص من جفاف العين.. حتى لا تصاب بالالتهاب

خطوات بسيطة للتخلص من جفاف العين.. حتى لا تصاب بالالتهاب

3 نصائح هامة لمواجهة جفاف العين

3 نصائح هامة لمواجهة جفاف العين

علماء يبتكرون عدسات طبية من أمعاء الخنازير.. لعلاج "جفاف العين"

علماء يبتكرون عدسات طبية من أمعاء الخنازير.. لعلاج "جفاف العين"

تعد التهابات وجفاف العين، أحد أكثر الأمراض التي تزعج الشخص خاصة مع فصل الصيف، حيث أن الحرارة والأتربة تؤثر بشدة على العين ما يسبب أرقا مزمنا، واعتقد رجل بريطاني أن عينه أصابها خلل ما بعدما لاحظ سعر قطرة وصفها له طبيبه.

وقال "تشيدلو" البالغ من العمر 55 عام، إنه خضع لاختبار نظر بمدينة ريكسهام البريطانية، لأن عينه كانت تؤلمه، ووصف له الطبيب قطرة للجفاف، وعندما ذهب لأحد المتاجر والذي يدعى "سبيكسيفرز" للحصول على القطرة الموصوفة له، تفاجأ بسعر القطرة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح "تشيدلو" أن سعر القطرة بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وبالتحديد 4 مليار و13 مليون و626 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 89 مليار و706 مليون جنيها مصريا، الأمر الذي جعله يظن أن عينيه بها شيئا ما، إلا أن البائعة أكدت له السعر، ومن المعروف أن سعر القطرات بشكل عام 9.95 جنيه إسترليني.

وأكد "تشيدلو" أن البائعة لاحظت أنه هناك خللا في جهاز كشف الأسعار، الأمر الذي برر السعر الهائل للقطرة، وتم تصليح الخلل في الجهاز.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

شاب يعود إلى أهله في ثالث يوم بعد دفنة جثته وإقامة العزاء، حيث كان يعمل في الأسكندرية دون علم أهله وعند اختفائه أبلغوا القسم ليخطرهم بوجود جثة مشابهة لمواصفاته
"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.
بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

قال الشيخ أنس السلطان إن ماء شطاف دورات المياه يفسد الصيام.
تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

بين "الجدعنة والطيبة والخبث والكذب".. تعددت صفات الموظفين داخل العمل، فمنهم من يساعد المحيطين به، وآخرون يعبثون للأذية.
شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

نشر موقع قناة "العربية" 6 شروط لحصول المقيمين في المملكة العربية السعودية على نظام الإثامة المميزة