بالفيديو| رجل يضع 100 شمعة مشتعلة داخل فمه

وضع رجل أمريكي 100 شمعة مضاءة في فمه، وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان 40 فقط، وذلك بعد نجاحه في تحقيق عدة أرقام قياسية في وقت سابق.

ونجح ديف راش في حمل 100 شمعة مضاءة داخل فمه، ظلّوا مشتعلين داخله لمدة 30 ثانية، وتم تسجيل التحدي الجديد بالفيديو، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الهندي دينيش شيفناث حقق الرقم القياسي السابق لهذا التحدي، إذ وضع 40 شمعة في فمه العام الماضي.