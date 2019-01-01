سٌياح يلتقطون سيلفي مع "الدولفين المصري أبو دم خفيف" في شرم الشيخ

07:42 ص | الإثنين 13 مايو 2019
الدولفين

الدولفين

كتب: أحمد حامد دياب

أخبار متعلقة

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتصبح شرم الشيخ مدينة المؤتمرات الأولى عالميا

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتصبح شرم الشيخ مدينة المؤتمرات الأولى عالميا

توزيع 15 ألف كرتونة غذائية علي سكان أودية شرم الشيخ

توزيع 15 ألف كرتونة غذائية علي سكان أودية شرم الشيخ

الحبس 7 سنوات لعاطل هتك عرض سائحة بالقوة في شرم الشيخ

الحبس 7 سنوات لعاطل هتك عرض سائحة بالقوة في شرم الشيخ

"نقل النواب" تطالب بسرعة تشغيل القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ

"نقل النواب" تطالب بسرعة تشغيل القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ

نجح عدد من السياح في التقاط صورة "سيلفي" مع سمكة دولفين بالبحر الأحمر، على شواطيء مدينة شرم الشيخ.

ونشر السياح الصورة مكتوب عليها "شرم الشيخ- مصر"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحققت انتشارا كبيرا، لظهور الدولفين وهو "يضحك".

رجل الأعمال نجيب ساويرس شارك الصورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليها بالإنجليزية قائلًا: "تعالوا إلى مصر حيث لدينا الدلافين لديها حس فكاهي".

وشارك عدد كبير من نٌشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، مطالبين بإعادة نشرها باعتبارها أحد الصور التي تروج للسياحة في مصر.

وانتشرت عدد من التعليقات الطريفة التي وصفت الدولفين المصري بأنه يتمتع بحس فٌكاهي مصري، وأنه "الدولفين المصري أبو دم خفيف".

 

وشرم الشيخ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وتضم منتجعات سياحية يرتادها السياح من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

شاب يعود إلى أهله في ثالث يوم بعد دفنة جثته وإقامة العزاء، حيث كان يعمل في الأسكندرية دون علم أهله وعند اختفائه أبلغوا القسم ليخطرهم بوجود جثة مشابهة لمواصفاته
"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.
بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

قال الشيخ أنس السلطان إن ماء شطاف دورات المياه يفسد الصيام.
تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

بين "الجدعنة والطيبة والخبث والكذب".. تعددت صفات الموظفين داخل العمل، فمنهم من يساعد المحيطين به، وآخرون يعبثون للأذية.
شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

نشر موقع قناة "العربية" 6 شروط لحصول المقيمين في المملكة العربية السعودية على نظام الإثامة المميزة