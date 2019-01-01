سٌياح يلتقطون سيلفي مع "الدولفين المصري أبو دم خفيف" في شرم الشيخ

نجح عدد من السياح في التقاط صورة "سيلفي" مع سمكة دولفين بالبحر الأحمر، على شواطيء مدينة شرم الشيخ.

ونشر السياح الصورة مكتوب عليها "شرم الشيخ- مصر"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحققت انتشارا كبيرا، لظهور الدولفين وهو "يضحك".

رجل الأعمال نجيب ساويرس شارك الصورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليها بالإنجليزية قائلًا: "تعالوا إلى مصر حيث لدينا الدلافين لديها حس فكاهي".

وشارك عدد كبير من نٌشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، مطالبين بإعادة نشرها باعتبارها أحد الصور التي تروج للسياحة في مصر.

وانتشرت عدد من التعليقات الطريفة التي وصفت الدولفين المصري بأنه يتمتع بحس فٌكاهي مصري، وأنه "الدولفين المصري أبو دم خفيف".

وشرم الشيخ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وتضم منتجعات سياحية يرتادها السياح من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة.