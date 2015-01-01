بالصور| صراع الدوري ينتقل لفانوس رمضان.. منافسة في الملعب والسوق

منافسة مشتعلة يشهدها الدوري المصري الممتاز بين قطبي الكرة المصرية، لم تشهدها المسابقة منذ سنوات عديدة، حيث يتصدر فريق القلعة الحمراء ترتيب جدول المسابقة برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الأبيض الذي لعب 29 مباراة فقط، وذلك بعد فترة طويلة من تربع الزمالك على القمة وتخلف "الأحمر" بعدد كبير من النقاط.

المنافسة التي اشتعلت بعد فوز الفريقين في آخر لقاء لكل منهما، حيث فاز الأهلي على سموحة في الثواني الأخيرة، قبل أن يحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الداخلية، واقتراب الدوري من خط النهاية، انتقلت إلى ميدان آخر بين جمهوري الفريقين، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

ومع اشتداد المنافسة في الدوري على اللقب الذي يرغب الأهلي في الفوز به للموسم الرابع على التوالي، بينما يريد الزمالك استعادته بعد غياب منذ عام 2015، ظهرت في الأسواق منافسة أخرى بين الفريقين في فوانيس رمضان.

وعرضت المحال الفوانيس التي تحمل شعار الأهلي والزمالك، بأشكال مختلفة وأحجام متباينة، وطرق وخامات متعددة، لجذب جمهور الفريقين لشراء الفوانيس.

جماهير الفريقين كذلك تنافست في عرض الفوانيس وشرائها، كما تبارت في تفاخر كل منهم بفريقه والتوعد بحسم المنافسة، لتشهد ساحة "السوشيال ميديا" وسوق الفوانيس منتفسة جديدة بين الفريقين.

وفي وسط الصراع المحتدم والحرب المشتعلة، ظهرت أصوات تنادي بتغليب صوت العقل بين الجمهورين وإعلاء الروح الرياضية، عن طريق عرض فوانيس للناديين "علشان محدش يزعل".