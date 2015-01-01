بالصور| صراع الدوري ينتقل لفانوس رمضان.. منافسة في الملعب والسوق

01:45 ص | الإثنين 13 مايو 2019
بالصور| صراع الدوري ينتقل لفانوس رمضان.. منافسة في الملعب والسوق

بالصور| صراع الدوري ينتقل لفانوس رمضان.. منافسة في الملعب والسوق

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

بعد مباراة سموحة.. حرب بين جمهور الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا

بعد مباراة سموحة.. حرب بين جمهور الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا

دراما عائلية برعاية كروية.. الأهلي والزمالك يظهران في تتر "الزوجة 18"

دراما عائلية برعاية كروية.. الأهلي والزمالك يظهران في تتر "الزوجة 18"

بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

لأول مرة.. حسام حسن يواجه الأهلي بـ"3 وجوه" في الدوري المصري

لأول مرة.. حسام حسن يواجه الأهلي بـ"3 وجوه" في الدوري المصري

منافسة مشتعلة يشهدها الدوري المصري الممتاز بين قطبي الكرة المصرية، لم تشهدها المسابقة منذ سنوات عديدة، حيث يتصدر فريق القلعة الحمراء ترتيب جدول المسابقة برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الأبيض الذي لعب 29 مباراة فقط، وذلك بعد فترة طويلة من تربع الزمالك على القمة وتخلف "الأحمر" بعدد كبير من النقاط.

المنافسة التي اشتعلت بعد فوز الفريقين في آخر لقاء لكل منهما، حيث فاز الأهلي على سموحة في الثواني الأخيرة، قبل أن يحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الداخلية، واقتراب الدوري من خط النهاية، انتقلت إلى ميدان آخر بين جمهوري الفريقين، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

ومع اشتداد المنافسة في الدوري على اللقب الذي يرغب الأهلي في الفوز به للموسم الرابع على التوالي، بينما يريد الزمالك استعادته بعد غياب منذ عام 2015، ظهرت في الأسواق منافسة أخرى بين الفريقين في فوانيس رمضان.

وعرضت المحال الفوانيس التي تحمل شعار الأهلي والزمالك، بأشكال مختلفة وأحجام متباينة، وطرق وخامات متعددة، لجذب جمهور الفريقين لشراء الفوانيس.

جماهير الفريقين كذلك تنافست في عرض الفوانيس وشرائها، كما تبارت في تفاخر كل منهم بفريقه والتوعد بحسم المنافسة، لتشهد ساحة "السوشيال ميديا" وسوق الفوانيس منتفسة جديدة بين الفريقين.

وفي وسط الصراع المحتدم والحرب المشتعلة، ظهرت أصوات تنادي بتغليب صوت العقل بين الجمهورين وإعلاء الروح الرياضية، عن طريق عرض فوانيس للناديين "علشان محدش يزعل".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

شاب يعود إلى أهله في ثالث يوم بعد دفنة جثته وإقامة العزاء، حيث كان يعمل في الأسكندرية دون علم أهله وعند اختفائه أبلغوا القسم ليخطرهم بوجود جثة مشابهة لمواصفاته
"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.
بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

قال الشيخ أنس السلطان إن ماء شطاف دورات المياه يفسد الصيام.
تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

بين "الجدعنة والطيبة والخبث والكذب".. تعددت صفات الموظفين داخل العمل، فمنهم من يساعد المحيطين به، وآخرون يعبثون للأذية.
شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

نشر موقع قناة "العربية" 6 شروط لحصول المقيمين في المملكة العربية السعودية على نظام الإثامة المميزة