"اللهم ارزقني صحبة الكرام".. دعاء اليوم الثامن من رمضان وثوابه

رمضان شهر مبارك تتضاعف فيه أجور الأعمال الصالحات، وتستجاب فيه الدعوات ولا ترد، طوال الشهر الكريم، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "للصائم دعوة لا ترد".

وأكد النبي على الدعوة كل يوم خلال شهر رمضان، وتستعرض "الوطن" الدعاء المستحب في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم الثامن

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في اليوم الثامن من رمضان:

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

ثواب هذا الدعاء

مما ورد أن هذا الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ".