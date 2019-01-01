بالفيديو| هبوط طائرة اضطراريا دون عجلة أمامية في ميانمار

لحظة الهبوط
نجح طاقم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الوطنية الميانمارية في الهبوط اضطراريا دون وقوع إصابات، رغم تعطل عجلة الهبوط الأمامية خلال تنفيذها رحلة داخلية.
وذكرت إدارة مطار ماندالاي الدولي، التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، سلامة جميع ركاب وطاقم الطائرة البرازيلية الصنع من طراز "Embraer 190-LR" جراء الهبوط الاضطراري، بحسب "روسيا اليوم".
وكانت الطائرة متوجهه إلى ماندالاي من مدينة يانجون، وعلى متنها 82 راكبا والطاقم المؤلف من 7 أشخاص.
وأكد طاقم الطائرة لإدارة المطار أنه لا يستطيع إخراج عجلة الهبوط الأمامية نتيجة خلل فني، وعقب إفراغ الوقود، نفذ الطيارون الهبوط الاضطراري باستخدام العجلات الخلفية فقط.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو تسجل لحظات هبوط الطائرة وإجلاء الركاب منها.
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