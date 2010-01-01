بعد تساوي "صلاح - ماني - أوباميانج".. من يتوج هدافا للدوري الإنجليزي؟

05:59 م | الأحد 12 مايو 2019
هداف الدوري الإنجليزي

هداف الدوري الإنجليزي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) بتتويج مانشستر سيتي، عقب تغلبه في الجولة الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، على نظيره برايتون، وقتل آمال ليفربول في التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

وعلى هامش صراع لقب الدوري الإنجليزي، اشتعلت منافسة الفائز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة عقب تساوي محمد صلاح وزميله ساديو مانيه ولاعب أرسنال أوباميانج كل منهم بـ22 هدفًا.

تنص لوائح الاتحاد الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على تقاسم الجائزة حال تساوى لاعبين أو أكثر في عدد من الأهداف المسجلة، دون النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة في المباريات.

وسبق أن تقاسم كارلوس تيفيز وديميتار برباتوف جائزة "الحذاء الذهبي" موسم 2010 – 2011، بعدما تمكن ثنائي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ذلك الوقت من تسجيل 20 هدفاً.

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