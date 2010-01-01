رياض محرز يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه.. "فخر العرب"

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي للتويج بلقب الدوري الإنجليزي، اليوم، حينما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره برايتون، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

رياض محرز حقق إنجازًا خاصًا ودخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعدما بات العربي الوحيدي المتوج بلقبي دوري إنجليزي مع فريقين مختلفين.

وكان "محرز" نجح في التتويج بأول بطولة دوري إنجليزي موسم "2015-2016"، رفقة فريق ليستر سيتي.

ولم يسبق لأي لاعب عربي أن نال لقب "البريميرليج" على الرغم من تواجد أسماء عربية كثيرة على رأسها المصري أحمد حسام "ميدو"، الذي فشل في تحقيق هذا الحلم، على الرغم من أنه لعب لتوتنهام هوتسبير، الذي يعتبر من الأندية القوية، والمرشحة لإحراز اللقب شأنه شأن المهاجم المغربي مروان الشماخ الذي لعب لأرسنال أحد أندية "البيج فور" لعدة مواسم بداية من عام 2010.

رياض محرز سجل اليوم ثالث أهداف فريق مانشستر سيتي، الذي ضمن به الفوز، ليبتعد عن سيناريوهات تعادل برايتون، ومنح فرصة لفريق ليفربول لتحقيق اللقب، خاصة وأن الفارق بين الفريقين نقطة وحيدة.

هدف محرز جعل مستخدمي مواقع التواصل الحقيقي يطلقون عليه لقب "فخر العرب الحقيقي"، لاسيما في ظل الإنجاز الذي حققه هذا الموسم والتتويج ببطولة (البريميرليج) في أقل من 3 سنوات.

ودخل رياض محرز قائمة الترشيحات الخاصة بأفضل الأهداف التي سجلها مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز، وضمّت القائمة العديد من زملائه على غرار الشاب رحيم سترلينج، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروي ساني.

وكشف الموقع الالكتروني الرسمي لـ"السيتيزن" في الإنترنت، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف بالفريق خلال الموسم الكروي الحالي، ومنها هدف "عالمي" وقّعه النجم العربي الجزائري في مرمى بيرنلي يوم 20 أكتوبر من العام الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، سجل منها اللاعب الجزائري الهدف الرابع في الدقيقة الـ83.

تجدر الإشارة إلى أن رياض محرز شارك هذا الموسم في 43 مباراة مع "السيتي" في مختلف المسابقات، وسجل 12 هدفاً ومثلها من التمريرات الحاسمة، لكنه غاب في المباريات الست الأخيرة للنادي، بسبب قيام المدير الفني بيب جوارديولا بوضعه على دكة الاحتياط، مفضلاً الاعتماد على لاعبين آخرين على غرار رحيم سترلينج وبيراردو سيلفا، وليرو ساني، قبل أن يعود للدفع به في مباراة اليوم أمام برايتون.