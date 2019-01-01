بعد مباراة سموحة.. حرب بين جمهور الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا

03:18 ص | الأحد 12 مايو 2019
هدف جيرالدو في سموحة

هدف جيرالدو في سموحة

كتب: عبدالرحمن قنوي

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أحداث مثيرة شهدتها مباراة الأهلي وسموحة في الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف للأنجولي جيرالدو دا كوستا في الدقيقة 98 من عمر اللقاء، والذي أدى لموجة اعتراضات من الجهازين الفني والإداري للفريق السكندري بسبب احتساب الحكم وقت بدل ضائع أكثر من الذي أعلنه.

المباراة أثارت كذلك حفيظة جمهور الزمالك، الذي لم يكن طرفًا في اللقاء، إلا أن مشجعي الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا الحكم أمين عمر بمجاملة القلعة الحمراء بمد وقت المباراة ليتمكن من تحقيق الفوز واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

من جانبها، لم تقف جماهير الأهلي وتكتفي بدور المتفرج، حيث بدأت في الرد على الجمهور الأبيض بمبارايات احتسب فيها الحكام وقت بدل ضائع أكثر ويصل إلى ضعف ما احتسبه أمين عمر للأهلي.

ولعل أشهر تلك المباريات كانت مباراة الزمالك ومصر المقاصة منذ موسمين، والتي احتسب فيها الحكم 14 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع ومباراة إنبي التي احتسب فيها الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع.

كما استشهد جمهور الأهلي بمباراة الزمالك والمصري منذ أسبوعين، والتي احتسب فيها الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وامتد اللعب أكثر من ذلك بكثير، ومباراة أخرى احتسب فيها الحكم 13 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع.

جمهور الأهلي لم يكتف بالرد بتلك الطريقة، بل احتسب الوقت الذي أضاعه محمد أبو جبل حارس سموحة من الدقائق السبع المحتسبة خلال اللقاء، والذي اقترب من الدقيقتين.

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