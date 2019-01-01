دراسة تكشف كذبة "معجون الفحم" للأسنان: مجرد حيلة تسويقية

معجون الفحم- صورة أرشيفية
يسارع عديدون لشراء معجون أسنان مزود بالفحم، بداعي أنها تعطي أسنان ناصعة البياض، إلا أن دراسة حديثة كشفت عكس ذلك.
دراسة حديثة صادرة عن "كينغز كوليدج" في لندن، بالتعاون مع جامعة "مانشستر"، وصفت الأمر بأنه مجرد "حيل تسويقية" و"فلكلور قديم"، بالإضافة إلى كونها تتسبب في "تسوس الأسنان".
وخلال الدراسة، فشل الباحثون في إيجاد أي قدرة إضافية لمعجون الفحم أكثر من معاجين الأسنان العادية.
وأشارت الدراسة إلى أن معجون الفحم يفتقر إلى عنصر "الفلورايد"، الذي يلعب دورا مهما في القضاء على التسوس وإزالة طبقة "البلاك".
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