دراسة أسترالية تكشف العدد الصحي المسموح من أكواب القهوة يوميا

يفضل عديدون بدء يومهم بكوب من القهوة، بهدف منحهم جرعة من النشاط، وعلى مدار يوم طويل وشاق، يلجأ العديد إلى شرب المزيد منها.

مخاوف من أضرار القهوة على صحة الإنسان، تدفع عديدون إلى التحذير من شرب عددا كبيرا من أكواب القهوة يوميًا، إلا أن دراسة حديثة تكشف العدد الصحي الذي لا يجب على المرء تجاوزه من حيث أكواب القهوة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وخلصت دراسة أعدها باحثون في جامعة جنوب أستراليا، إلى أن تناول 5 أكواب من القهوة يوميًا يعد أمرًا لا ضرر منه على الإطلاق، أما تناول 6 أكواب فأكثر، فهو يزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب.

الباحثون أقروا بفوائد صحية لتناول القهوة، وقدرتها بالفعل على منح المرء دفعة من النشاط، من خلال احتواءها على مواد البوليفينول والمركبات المفيدة الأخرى في حبوب البن، إلا أنهم حذروا من تناول أكثر من 5 أكواب يوميًا.