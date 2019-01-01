فيديو| بـ"12 نقطة".. الأهلي يعتلي صدارة الدوري بفضل الدقائق الأخيرة

12:40 ص | الأحد 12 مايو 2019
الأهلي وسموحة

الأهلي وسموحة

كتب: رامي مصطفى

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في مباراة كان جماهير النادي الأهلي على أعصابهم طوال دقائقها الـ99، استطاع لاعبي الفريق تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره سموحة، بهدف مقابل لا شيء.

هدف النادي الأهلي أحرزه المحترف الأنجولي جيرالدو، في الدقيقة 98 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية سكنت الشباك، بعد عدة تسديدات سبقتها داخل منطقة الجزاء.

ثلاث نقاط حصدها الأهلي في الدقائق الأخيرة، خلال الصراع على صدارة الدوري الممتاز، لم تكن الوحيدة في مشوار الأحمر، حيث حصد 9 نقاط سابقة خلال الدقائق الأخيرة أيضًا، ليكون إجمالي الأهلي من النقاط في الدقائق الأخيرة 12 نقطة.

مواجهة طلائع الجيش 

في المباراة قبل الماضية، نجح الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بانتصاره في الدقائق الأخيرة على طلائع الجيش في الجولة 31 من بطولة الدوري.

استطاع اللاعب علي معلول إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة "89" من عمر اللقاء، بـ"أسيست" من وليد سليمان.

مواجهة الاتحاد السكندري

مرة أخرى كان علي معلول عنوان لأهداف الأهلي في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز هدفًا في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف صالح جمعة الهدف الثاني.

مواجهة الجونة

فبراير الماضي، اقتنص الأهلي 3 نقاط غالية وتمكن من تحقيق "الريمونتادا"، على فريق الجونة، عن طريق كريم نيدفيد، ثم تلاه ناصر ماهر في الدقيقة 86 من أحراز هدف التقدم والفوز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بيراميدز، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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