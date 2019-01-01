أطفال بلبيس يزفون مريضة قلب: «نفسها فى فستان فرح»

10:05 م | السبت 11 مايو 2019
«ملك» بفستان الفرح وسط أطفال الحارة

«ملك» بفستان الفرح وسط أطفال الحارة

كتب: مها طايع

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رغم صغر سنها، فإن حلماً صغيراً ظل يراودها باستمرار، وهو أن تصبح عروسة وترتدى فستان زفاف أبيض، أفصحت الطفلة ملك عادل، 6 سنوات، عن حلمها لأقرانها الصغار الذين كانوا يلعبون معها فى إحدى الحارات الضيقة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فدمعت عيناها عندما تذكرت أنها مريضة قلب، وأن حلمها ربما لا يأتى. وفى مشهد إنسانى جميل، تولدت الفكرة بداخل الأطفال الصغار، فسارعوا بتنفيذها على الفور، أحضروا فستاناً أبيض، وطرحة، وبضع ورود بلاستيكية مربوطة دون تنسيق، والتفوا حول «ملك»، وهم يصفقون ويغنون «اتمخترى يا حلوة يا زينة»، وسط ضحكات أهالى الحارة الذين سعدوا بالأطفال، وشاركوهم فرحتهم. «كان نفسى أشوف نفسى وانا عروسة، وألبس فستان زى العرايس، قلت لأصحابى كده وإحنا بنلعب، وماصدقتش اللى عملوه، فجأة لقيت نفسى عروسة بجد»، كلمات «ملك» التى عبّرت عن سعادتها بالفكرة، التى شارك فيها أهل المنطقة.

"ملك": قلت لهم حاسة إنى هاموت قبل ما ألبسه

لم يكتفِ الأطفال بذلك، بل زفّوا «العروسة» من أول الحارة حتى آخرها، والتقطوا صوراً تذكارية معها لتوثيق هذه اللحظة التى دعمت «ملك» معنوياً: «أنا عارفة إن أنا تعبانة، وعندى القلب، لكن ماباحطش فى بالى، وباخرج وبالعب مع أصحابى فى الشارع، وكانوا مبسوطين جداً لما لبست الفستان وعملنا فرح».

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