ماذا يفعل حسام حسن أمام الأهلي؟.. "رقم يرعب الأحمر"

يحل فريق سموحة، مساء اليوم، ضيفًا ثقيلًا على النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

يقود سموحة تدريبيًا حسام حسن، مدرب المصري وبيراميدز السابق هذا الموسم، وهي المواجهة الثالثة له أمام المارد الأحمر خلال الموسم الجاري.

خلال المواجهتين السابقتين، نجح حسام حسن في الفوز بمباراته مع بيراميدز أمام الأهلي، بينما خسر مباراته الأولى حينما واجه الأهلي في الجولة الثانية، مدافعًا عن قميص النادي المصري البورسعيدي.

ويمتلك حسام حسن سجلًا مميزًا أمام النادي الأهلي منذ عمله في التدريب، حيث خاض 22 مباراة أمام المارد الأحمر، كانت مع أندية الزمالك والمصري ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات وبيراميدز، وسيكون سموحة الفريق السابع.

حسام حسن يتفوق على مدربي الأهلي الأجانب

نجح حسام حسن في الفوز على الأهلي خلال 5 مباريات، جميعها كانت في وجود مدربين أجانب مع الأحمر، بدأت في موسم (2008 – 2009)، حينما كان مدربًا لفريق المصري، حيث انتهتبفوز الأخير بنتيجة 2-0، وكان مانويل جوزيه مدربًا للأهلي.

والمباراة الثانية مع المصري أيضًا موسم 2011- 2012، وفاز 3-1 وكان مانويل جوزيه مدربا للأهلي، أما المباراة الثالثة فكان فيها مدربا للاتحاد بموسم 2014- 2015، وفاز 4-1، وقاد الأهلي فيها خوان كارلوس جاريدو.

والمواجهة الرابعة كانت في الدور الثاني من موسم 2015- 2016، وفاز المصري 3-2، وقاد الأهلي فيها، الهولندي مارتن يول.

بينما كانت المباراة الخامسة، في الموسم الجاري، وفاز 2-1 مع بيراميدز، وقاد الأهلي فيها مارتن لاسارتي.

وتعادل العميد أمام الأهلي في 8 مباريات (بينها مواجهة فاز بعدها الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية)، في المقابل خسر حسام حسن 9 مواجهات.