محمد صلاح الوجه الإعلاني لماركات وشركات عالمية.. "اللهم لا حسد"

بعيدًا عن الملاعب الرياضية التي احترف فيها وذاع صيته عالميًا، يبدو أن النجم العالمي محمد صلاح، احترف أيضًا تقديم الإعلانات المختلفة، بعدما ظهر مؤخرًا في عدد من الإعلانات، لصالح العديد من الشركات العالمية.

حملة "أنت أقوى من المخدرات"

قدم محمد صلاح، مجموعة من الإعلانات التي تنوعت ما بين الرياضية، والتوعوية، والماركات العالمية، حيث كان آخرها إعلانًا جديدًا، يُعرض حاليًا، خلال شهر رمضان، ضمن حملة التوعية ضد مخاطر الإدمان، التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والشهيرة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، التي شارك بها "صلاح" منذ عام 2016. ليقدم "صلاح" بتلك الحملة 5 إعلانات مختلفة، للتوعية من مخاطر الإدمان وحث الشباب على تجنبه.

شركة "نفط"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، منذ أيام، أن "صلاح" يشارك حاليًا في تصوير إعلان جديد، لصالح إحدى شركات النفط بإحدى الدول العربية، مقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

شركة مياه غازية

في فبراير الماضي، ظهر "صلاح" بصحبة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وذلك في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية.

إحدى الماركات العالمية

خلال شهر مارس الماضي، صور "صلاح"، إعلانًا جديدًا لصالح إحدى ماركات الملابس الرياضية العالمية، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

شركة بريد عالمية

في الأول من يناير الماضي، أغلق محمد صلاح، جميع حسابات على "السوشيال ميديا"، حيث كان اختفاؤه مفاجأة لجماهيره حول العالم، ولم يكن يعلم أحد أن ذلك الاختفاء، ما هو إلا مجرد خطوة لإعلان جديد لصالح شركة بريد ألمانية العالمية، حيث قامت فكرة الإعلان على حث الشباب بالتواصل سويًا بعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان شركة "أوبر"

وفي شهر مايو من العام الماضي، ظهر "صلاح" في إعلان جديد لصالح شركة "أوبر" العالمية، الخاصة بخدمات التوصيل حول العالم.