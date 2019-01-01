محمد صلاح الوجه الإعلاني لماركات وشركات عالمية.. "اللهم لا حسد"

02:37 م | السبت 11 مايو 2019
محمد صلاح وميسي

محمد صلاح وميسي

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

انطلاق المرحلة الـ5 من "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح غدا

انطلاق المرحلة الـ5 من "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح غدا

رسميا| محمد صلاح يخوض مباراة ختام الدوري الإنجليزي.. وفيرمينو يغيب للإصابة

رسميا| محمد صلاح يخوض مباراة ختام الدوري الإنجليزي.. وفيرمينو يغيب للإصابة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أبريل

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أبريل

مارتن يول: السيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي.. وأنصح محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

مارتن يول: السيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي.. وأنصح محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

بعيدًا عن الملاعب الرياضية التي احترف فيها وذاع صيته عالميًا، يبدو أن النجم العالمي محمد صلاح، احترف أيضًا تقديم الإعلانات المختلفة، بعدما ظهر مؤخرًا في عدد من الإعلانات، لصالح العديد من الشركات العالمية.

حملة "أنت أقوى من المخدرات"

قدم محمد صلاح، مجموعة من الإعلانات التي تنوعت ما بين الرياضية، والتوعوية، والماركات العالمية، حيث كان آخرها إعلانًا جديدًا، يُعرض حاليًا، خلال شهر رمضان، ضمن حملة التوعية ضد مخاطر الإدمان، التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والشهيرة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، التي شارك بها "صلاح" منذ عام 2016. ليقدم "صلاح" بتلك الحملة 5 إعلانات مختلفة، للتوعية من مخاطر الإدمان وحث الشباب على تجنبه.

شركة "نفط"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، منذ أيام، أن "صلاح" يشارك حاليًا في تصوير إعلان جديد، لصالح إحدى شركات النفط بإحدى الدول العربية، مقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

شركة مياه غازية

في فبراير الماضي، ظهر "صلاح" بصحبة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وذلك في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية.

إحدى الماركات العالمية

خلال شهر مارس الماضي، صور "صلاح"، إعلانًا جديدًا لصالح إحدى ماركات الملابس الرياضية العالمية، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

شركة بريد عالمية

في الأول من يناير الماضي، أغلق محمد صلاح، جميع حسابات على "السوشيال ميديا"، حيث كان اختفاؤه مفاجأة لجماهيره حول العالم، ولم يكن يعلم أحد أن ذلك الاختفاء، ما هو إلا مجرد خطوة لإعلان جديد لصالح شركة بريد ألمانية العالمية، حيث قامت فكرة الإعلان على حث الشباب بالتواصل سويًا بعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان شركة "أوبر"

وفي شهر مايو من العام الماضي، ظهر "صلاح" في إعلان جديد لصالح شركة "أوبر" العالمية، الخاصة بخدمات التوصيل حول العالم.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

قال هشام وهبة، عضو منتدب بإحدى شركات المطاعم السياحية، التي تدير مطعما أصدر فاتورة سحور لأربعة أفراد قيمتها 926 جنيها
"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

شاب يعود إلى أهله في ثالث يوم بعد دفنة جثته وإقامة العزاء، حيث كان يعمل في الأسكندرية دون علم أهله وعند اختفائه أبلغوا القسم ليخطرهم بوجود جثة مشابهة لمواصفاته
وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور لم يكن الفنان الوحيد الذي أحيت دراما رمضان ذكراه هذا العام، حيث تواجد فنانون راحلون آخرون في أعمال رمضان 2019 بعد رحيلهم.
"مفيش حد فوق القانون".. تغريم "حمامة" 25 يورو: تجاوزت السرعة المقررة

"مفيش حد فوق القانون".. تغريم "حمامة" 25 يورو: تجاوزت السرعة المقررة

نشرت الشرطة الألمانية صورة حمامة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجهت اليها الشرطة غرامة 25 يورو بسبب السرعة الزائدة.
"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.