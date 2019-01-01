"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

02:17 م | السبت 11 مايو 2019
"من 1000 جنيه لـ4000 جنيه".. فواتير السحور تشعل مواقع التواصل

"من 1000 جنيه لـ4000 جنيه".. فواتير السحور تشعل مواقع التواصل

كتب: لمياء محمود

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.

وأثارت الفاتورة سخرية وتهكم المتابعين، من الأسعار المبالغ بيها داخل الفاتورة، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طبق "الفول" 75 جنيه، وسعر الجبنة البراميلي 100 جنيه، بينما بلغ سعر الشكشوكة 270 جنيه.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منذ يومين، صورة لفاتورة سحور لثلاثة أشخاص في أحد المطاعم ، وكان المبلغ النهائي للفاتورة 925 جنيه.

كان من بين الأصناف التي أثارت جدلا في الفاتورة "الفول بالزيت" والذي كان سعره 105جنيه، و"البيض المدحرج" الذي بلغ سعر البيضة الواحدة به 25 جنيه.

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