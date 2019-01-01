دراما رمضان بـ"طعم العيلة".. "مخطوبين ومتجوزين وأب وبنته"

02:23 ص | السبت 11 مايو 2019
أبطال دراما رمضان بـ"طعم العيلة".. مخطوبين ومتجوزين وأب وبنته

أبطال دراما رمضان بـ"طعم العيلة".. مخطوبين ومتجوزين وأب وبنته

كتب: عبدالرحمن قناوي

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يشتهر شهر رمضان الكريم في مصر بما يطلق عليه "لمة العيلة"، حيث تحرص العائلات على التجمع في الشهر المبارك والإفطار سويًا، والخروج معًا، واستعادة الذكريات، واستحضار روح العائلة، وهي العادة التي انعكست بشكل ما على المسلسلات والدراما الرمضانية للعام الجاري.

ويشهد شهر رمضان الجاري عددا من الأعمال الدرامية، التي يجتمع في فريق عملها ثنائي من عائلة واحدة، يتجمعان في المنزل معًا، ويلتقيان في العمل سويًا، حيث تواصل الممثلة مي عمر مشاركة زوجها محمد سامي في المسلسلات التي يخرجها من خلال مسلسل "ولد الغلابة".

مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة النجم أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وإدوارد وهادي الجيار، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول "عيسى" الذي يعمل مدرسا بالصباح، وسائق بالمساء، ويضطر للقيام بأعمال منافية للقانون بسبب فقره.

العمل الثاني، الذي يضم ثنائي من عائلة واحدة هو المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، ويؤدي بطولته الممثل أحمد فهمي، وتشاركه البطولة خطيبته الممثلة الشابة هنا الزاهد، بعد أشهر قليلة من إعلانهما الارتباط، ويشاركهما البطولة محمد عبدالرحمن وأحمد فتحي، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

المسلسل الكوميدي كذلك "سوبر ميرو" يشهد مشاركة النجم سمير غانم ابنته إيمي بطولة المسلسل، حبث يقوم بدور والد "أميرة طفطف" التي تؤدي دورها إيمي، والتي تتحول إلى بطلة خارقة على يد المخترع "هدهد فخر العرب" الذي يقوم بدوره حمدي الميرغني.

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