"سامسونج" تستعد لثورة في عالم الهواتف.. كاميرات خارقة بدقة غير مسبوقة

تستعد شركة "سامسونج"، عملاق التكنولوجيا الكوري، في إحداث ثورة بعالم الهواتف الذكية قريبًا، بعدما نشرت صورا لمستشعر صور خاص بالهواتف الذكية يوفر دقة عالية أكبر من تلك التي توفرها الأجهزة المتوفرة في الأسواق.

وأطلقت سامسونج على المستشعر الجديد اسم ISOCELL Bright GW1، الذي يوفر دقة تبلغ 64 ميجابكسل، وهو الأفضل من حيث قدرته على التقاط المزيد من الضوء، وفق ما نقل موقع "فيرج" التقني.

وسيولد المستشعر صورا بهذه الدقة العالية بدمج بكسلات رباعية مع بعضها البعض لتصبح واحدة، كما أنه سيكون قادرا على إزالة أي تشويه ناجم عن فلاتر الألوان لمزيد من الدقة والوضح في الصور.

وتوفر هواتف عدد من الشركات مثل "سامسونج" و"هواوي" و"أوبو" و"فيفو" و"شاومي" حاليا هواتف بكاميرات تبلغ دقتها 48 ميجابكسل.