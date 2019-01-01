"السوبر هيروز" في الدراما المصرية: "الأكشن ملناش فيه.. ضحك بس"

في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد، ويزداد تجبر الأشرار وتتعاظم قوتهم، ويقترب الشر من السيطرة على العالم، يظهر ذلك البطل الخارق الذي يكتسب قدراته بطريقة ما، لينقذ العالم ويقضي على الشر وينشر السلام، أسلوب شبه ثابت لأعمال الـ"سوبر هيروز" أو الأبطال الخارقين الدرامية، والتي تنتشر في السينما العالمية.

أبطال خارقون عديدون، تعلق بهم الأطفال والكبار، بدءًا من ظهورهم على مجلات الرسوم المتحركة، وحتى تحولهم إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية تعلق بها الأطفال والكبار، وأصبح الجميع ينتظر الأفلام والمسلسلات التي تطل من خلالها شخصيات مثل سوبر مان وباتمان وسبايدرمان والرجل الحديدي وغيرهم من الأبطال على الشاشات.

الدراما المصرية لم تكن بمنأى عن تلك "التيمة" التي انتشرت في السينما والدراما العالمية، إلا أن التناول المصري لتلك الشخصيات انحصر في زاوية المسلسلات الكوميدية، والتي بدأت بمسلسل "الرجل العناب"، واستمرت بـ"بنات سوبرمان"، ووصلت إلى مسلسل "سوبر ميرو"، والذي تعرض حلقاته في شهر رمضان الجاري.

سلسلة الأعمال الكوميدية للأبطال الخارقين في الدراما المصرية بدأت في عام 2013، من خلال مسلسل "الرجل العناب"، الذي تحول من خلاله الشاب "عصفور الجنينة" الذي قام بدوره الممثل الكوميدي أحمد فهمي، إلى بطل خارق يسمى "الرجل العناب" عن طريق "الدكتور بسيط"، وأدى دوره هشام ماجد.

وفي سياق كوميدي، استغل الدكتور بسيط الرجل العناب في ارتكاب أفعال منافية للقانون، حتى استطاع الرجل العناب الإيقاع به بمساعدة النقيب تيسير فهمي، والذي قام بدوره الممثل الكوميدي شيكو، بعد سلسلة من الأحداث الكوميدية التي تحدى الرجل العناب، في إحداها، شخصية سبايدر مان الشهيرة.

وبعد ثلاثة سنوات من "الرجل العناب"، عادت الدراما المصرية لتجسيد الـ"السوبر هيروز" في إطار كوميدي من خلال مسلسل "بنات سوبر مان"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يصل "سوبر مان" إلى مصر في مهمة خاصة، والتي يقيم خلالها علاقة مع إحدى النساء وينجب منها أربعة فتيات يمتلكن قدرات خارقة.

"بنات سوبرمان" بطولة بيومي فؤاد وريهام حجاج ويسرا اللوزي وشيري عادل وانتصار، ومن تأليف كريم حسن بشير وأحمد شوقي، ومن إخراج حسام علي.

وفي رمضان الحالي، تؤدي الممثلة إيمي سمير غانم بطولة المسلسل الكوميدي "سوبر ميرو"، الذي تدور أحداثه حول "أميرة طفطف" مسؤولة السوشيال ميديا في أحد المواقع الإخبارية، والتي تعاني من من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، حتى تقابل صديقها المخترع "هدهد فخر العرب"، الذي يقوم بدوره حمدي الميرغني، ويحاول تحويلها لبطلة خارقة.