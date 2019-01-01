بالفيديو| قصة فلاح منوفي يرفع علم مصر وسط السويد و"يطعم" أوروبا

10:08 م | الجمعة 10 مايو 2019
عماد بيومي

عماد بيومي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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قصة نجاح داخل الريف السويدي بدأت بـ50 دولارا وكيسين من الطحين فقط، حتى تحولت إلى مصنع كبير يوزع خبزه إلى كافة دول أوروبا، وبات صاحبها واحدًا من أثرياء السويد.

عماد بيومي، مواطن مصري من المنوفية، سطَّر قصة جديدة للفراعنة في الخارج، كانت تلك المرة عبر الدقيق وصناعة الخبز، بعدما نجح في إنشاء مخبز يحمل اسم "الأهرامات" في إحدى المدن السويدية، رافعًا أمامه العلم المصري، يرفرف جنبًا إلى جنب مع العلم السويدي.

يقول عماد بيومي، الذي حل ضيفًا على برنامج "ضيف وحكاية"، المذاع عبر قناة "دويتشه فيله" الألمانية، إنه بدأ برأسمال قدره 400 كرون، حيث كان ينوي العودة إلى مصر لكن مشاهدته للطحين جعلته يغامر بتجربة جعلته أحد أغنى الأثرياء في السويد والآن يبلغ رأسمال شركته لصناعة المعجنات وأصناف الخبز، أكثر من 40 مليون كرون. 

بدأ عماد بيومي في تأسيس مخبر الأهرامات عام 1992، ثالث أكبر مخبز في السويد، وينتج حاليًا 800 طن من الخبز سنويًا.

ويغطي توزيع "مخبر الأهرامات" كل أنحاء السويد من شمالها إلى جنوبها، إلى جانب توزيع منتجات في فنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا وإنجلترا، وفقًا لما قاله عماد بيومي.

ويقول "بيومي" إن الخبز المنتج في "مخبز الأهرامات" يحمل مزيجًا من مصر والسويد، حيث جلب "الخميرة" المصرية من والدته، بالإضافة إلى الدقيق السويدي.

وتسلم عماد بيومي عام 2013 من ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، جائزة جمعية أصحاب الشركات من أصول أجنبية IFS، في مجال أفضل صاحب شركة أجنبية رائدة.

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