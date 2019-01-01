سحرها الثراء.. سجن ألمانية 12 عاما ادعت أنها من عائلة غنية

11:24 ص | الجمعة 10 مايو 2019
آنا سوروكين

آنا سوروكين

كتب: محمد متولي

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حكمت إحدى المحاكم الأمريكية بالسجن ما بين 4 إلى 12 عاما على الألمانية "آنا سوروكين"، وذلك لادعائها أنها إحدى أقارب عائلة ثرية من أجل الاحتيال ولتمويل الترف والبذخ، الذي عاشته بنيويورك.

وقامت سوروكين والبالغة من العمر 28 عاما بانتحال شخصية من ورثة أحد النبلاء من أجل خداع عدد من البنوك والفنادق والأصدقاء المقربين من مجتمع الصفوة بنيويورك.

حاولت سوروكين تكملة ادعائها ذاته بارتدائها فساتين أنيقة في جلسة محاكماتها ولكنها لم تستطع إخفاء مشاعر الإحباط بعد سماعها حكم القاضية "ديان كيزل".

وأكدت الفتاة أن بريق وسحر المجتمع الثري قد أعماها في نيويورك حتى اتجهت للتزوير لتمويل حياة الترف والذي لا تقوى عليه ماديا، حسبما نشرت "أيرو نيوز".

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