"فخر العرب" في رمضان.. مخترع "سوبر ميرو" ومحتال مع "الواد سيد الشحات"

"الله عليك يا فخر العرب" جملةٌ تبارى معلقو مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ومن بعدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في توجيهها إلى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حتى صار لقب "فخر العرب" ملازمًا للنجم الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.

الدراما الرمضانية العام الجاري لم تفوت فرصة انتشار لقب "فخر العرب" وإطلاقه على أفضل وأشهر لاعب مصري، وأحد أفضل لاعبي العالم محمد صلاح، حيث جنحت لاستخدام الاسم وإطلاقه على شخصياتها، لا سيما في المسلسلات الكوميدية، التي ظهر اسمه في الحلقات الأولى لعملين دراميين.

"هدهد فخر العرب" الشخصية التي يلعبها الممثل الكوميدي الشاب حمدي الميرغني خلال أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تقوم ببطولته النجمة إيمي سمير غانم، ويقدم من خلالها شخصية مخترع، يحاول من خلال تجاربه وابتكاراته تحويل صديقته "أميرة" التي تقوم بدورها إيمي سمير غانم إلى بطلة خارقة، في سياق كوميدي ومفارقات غريبة.

مسلسل كوميدي آخر يظهر من خلاله لقب "فخر العرب"، حيث يقوم الممثل الكوميدي، خلال أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" بدور "فخر العرب" شقيق "سيد الشحات" الذي يقوم بدوره النجم أحمد فهمي، ويكونان معًا فريقًا يحتال بطرق مختلفة خلال الحلقات الأولى للحصول على جوهرة ثمينة من "مهراجا" هندي يقوم بدوره أحمد فتحي.