من مسعد عوض لعبدالمنصف.. هدايا حراس المرمى لفرقهم السابقة عرض مستمر

01:05 ص | الجمعة 10 مايو 2019
محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

كتب: رامي مصطفى

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الهدف الأول لفريق الزمالك، أحرزه المهاجم عمر السعيد، كانت بدايته هدية من محمد عبد المنصف، حارس فريق نادي وادي دجلة إلى لاعبي الزمالك، حيث أخطأ في تمرير الكرة، ما وضع السعيد منفردا بالشباك.

هدف اليوم لم يكن الهدية الوحيدة التي يهديها عبد المنصف لفريق الزمالك، حيث تكررت الواقعة في مباراة الدور الأول والتي انتهت بفوز الأبيض 3 - 2.

"عبدالمنصف" ليس الحارس الوحيد الذي أهدى الأهداف إلى فريقه السابق، حيث أخطأ مسعد عوض خطأ مشابه في المباراة التي جمعت فريقه الحالي حرس الحدود بفريقه السابق النادي الأهلي.

وأحرز صلاح محسن هدفًا إثر ذلك الخطأ، في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

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