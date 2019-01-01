صور| معلومات عن أسمن طفل في العالم.. "كان بيشرب لترين لبن في الرضعة"

رغم أنه ولد بوزن طفل طبيعي، إلا أنه سريعا ما اكتسب شهية كبيرة جعلته يتناول 2 لتر من الحليب في الرضعة الواحدة، ومع تقدمه في العمر أصبح يتناول طعام 4 أفراد خلال وجبة واحدة فقط، ما جعل الأطباء يلقبونه "بأسمن طفل في العمر".

ورغم أن عمر الطفل الباكستاني لا يتجاوز العشر سنوات ولكنه يزن 196 كيلو، متفوقا على الطفل الإندونيسي الذي كان يزن 184 كيلو جرام.

وكان أكبر جراحي باكستان الدكتور معاذ الحسن، أعلن إجراء جراحة لهذا الطفل حتى يمكن إنقاذ حياته، تضمنت تصغير حجم المعدة واستئصال جزء من المعدة المسؤول عن إفراز هرمون الجريلين (الجوع).

وقال والد الطفل محمد أبارا "أسمن طفل في العالم"، إن طفله ولد كأشقائه بشكل طبيعي، ولكنه اكتسب الوزن بشكل سريع، كان يبدو كأنه لا يشبع فكان يتناول لترين من اللبن في الرضعة الواحدة بمعدل أعلى من أخوته بخمسة أضعاف، حتى وصل وزنه إلى 37 كيلو، وهو لم يتجاوز الثلاث سنوات، كان الأمر يبدو كما لو أن معدته لا تمتلئ.

وكان "محمد" ثقيلا للغاية بعد ولادته، ما جعل والده يصنع له سريرا خاص وأرجوحة حتى يمكن تغيير الحفاض بشكل أسهل. ومع تقدمه في العمر أصبحت المهارات البسيطة مثل المشي والجلوس غاية في الصعوبة، وعلى الرغم من أن "محمد" لديه 3 أشقاء إلا أنه لا يستطيع اللعب معهم.

كما لم يذهب "محمد" إلى المدرسة أبدا لأنه لا يستطيع التحرك أكثر من 3 خطوات، وقد حاول والديه علاجه بشتي الطرق فمنعوا عنه الوجبات السريعة والضارة، وقاموا بإدخال أنظمة غذائية صحية وبمواعيد محددة، لكن هذه الطرق لم تجدي نفعًا، أما الآن فهناك أمل أن يعود لكونه طفل طبيعي.

وقال الدكتور معاذ الحسن، إن الطفل يعاني من البدانة المفرطة على الرغم من أنه لا توجد تاريخ عائلي للسمنة، فوالديه وأخوته من الأشخاص الطبيعيين، موضحًا أن الطفل سيخضع لجراحة يجري من خلالها إزالة جزء من المعدة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تستمر الجراحة لمدة ساعة على الرغم من أنها لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة، إلا أنه في هذه الحالة ستستمر العملية لمدة ساعة على الأقل.

وستعتمد تغذية الطفل بعد الجراحة على السوائل فقط، حيث سيجري منحه سوائل عن طريق الوريد لتعويض الفيتامينات المفقودة، ومع بداية التعافي سيجري إعطاء الطفل حساء الدجاج والعصائر واللبن الدافئ.