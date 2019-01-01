صور| معلومات عن أسمن طفل في العالم.. "كان بيشرب لترين لبن في الرضعة"

03:30 م | الخميس 09 مايو 2019
الطفل الباكستاني

الطفل الباكستاني

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

أسمن طفل في العالم يفقد 65 كيلو من وزنه ويستطيع المشي مرة أخرى

أسمن طفل في العالم يفقد 65 كيلو من وزنه ويستطيع المشي مرة أخرى

دراسة تكشف لماذا يزيد وزن البعض رغم ممارستهم للرياضية؟

دراسة تكشف لماذا يزيد وزن البعض رغم ممارستهم للرياضية؟

سيد عبد الرازق عن زيادة وزن اللاعبين: «نص اللي في الدوري المصري حوامل»

سيد عبد الرازق عن زيادة وزن اللاعبين: «نص اللي في الدوري المصري حوامل»

بريطانية تنجب رضيعة في وزن هاتف "أيفون"

بريطانية تنجب رضيعة في وزن هاتف "أيفون"

رغم أنه ولد بوزن طفل طبيعي، إلا أنه سريعا ما اكتسب شهية كبيرة جعلته يتناول 2 لتر من الحليب في الرضعة الواحدة، ومع تقدمه في العمر أصبح يتناول طعام 4 أفراد خلال وجبة واحدة فقط، ما جعل الأطباء يلقبونه "بأسمن طفل في العمر".

ورغم أن عمر الطفل الباكستاني لا يتجاوز العشر سنوات ولكنه يزن 196 كيلو، متفوقا على الطفل الإندونيسي الذي كان يزن 184 كيلو جرام.

وكان أكبر جراحي باكستان الدكتور معاذ الحسن، أعلن إجراء جراحة لهذا الطفل حتى يمكن إنقاذ حياته، تضمنت تصغير حجم المعدة واستئصال جزء من المعدة المسؤول عن إفراز هرمون الجريلين (الجوع).

وقال والد الطفل محمد أبارا "أسمن طفل في العالم"، إن طفله ولد كأشقائه بشكل طبيعي، ولكنه اكتسب الوزن بشكل سريع، كان يبدو كأنه لا يشبع فكان يتناول لترين من اللبن في الرضعة الواحدة بمعدل أعلى من أخوته بخمسة أضعاف، حتى وصل وزنه إلى 37 كيلو، وهو لم يتجاوز الثلاث سنوات، كان الأمر يبدو كما لو أن معدته لا تمتلئ.

وكان "محمد" ثقيلا للغاية بعد ولادته، ما جعل والده يصنع له سريرا خاص وأرجوحة حتى يمكن تغيير الحفاض بشكل أسهل. ومع تقدمه في العمر أصبحت المهارات البسيطة مثل المشي والجلوس غاية في الصعوبة، وعلى الرغم من أن "محمد" لديه 3 أشقاء إلا أنه لا يستطيع اللعب معهم.

كما لم يذهب "محمد" إلى المدرسة أبدا لأنه لا يستطيع التحرك أكثر من 3 خطوات، وقد حاول والديه علاجه بشتي الطرق فمنعوا عنه الوجبات السريعة والضارة، وقاموا بإدخال أنظمة غذائية صحية وبمواعيد محددة، لكن هذه الطرق لم تجدي نفعًا، أما الآن فهناك أمل أن يعود لكونه طفل طبيعي.

وقال الدكتور معاذ الحسن، إن الطفل يعاني من البدانة المفرطة على الرغم من أنه لا توجد تاريخ عائلي للسمنة، فوالديه وأخوته من الأشخاص الطبيعيين، موضحًا أن الطفل سيخضع لجراحة يجري من خلالها إزالة جزء من المعدة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تستمر الجراحة لمدة ساعة على الرغم من أنها لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة، إلا أنه في هذه الحالة ستستمر العملية لمدة ساعة على الأقل.

وستعتمد تغذية الطفل بعد الجراحة على السوائل فقط، حيث سيجري منحه سوائل عن طريق الوريد لتعويض الفيتامينات المفقودة، ومع بداية التعافي سيجري إعطاء الطفل حساء الدجاج والعصائر واللبن الدافئ.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"حد يفهمها إنه كومباوند".. رواد مواقع التواصل يسخرون من أغنية أصالة

"حد يفهمها إنه كومباوند".. رواد مواقع التواصل يسخرون من أغنية أصالة

سخرية من إعلان أصالة "مدينتي" بسبب كلمات الأغنية التي تشبه الشعر وكأنها تكتب شعرًا لحبيبها أو لمدينة محتلة مثل القدس وليس لمدينة سكنية
دمياط تبكى «طبيب الغلابة» الشاب: أنقذ حياة المئات بالمجان

دمياط تبكى «طبيب الغلابة» الشاب: أنقذ حياة المئات بالمجان

حرصه على مساعدة المرضى كان سبباً فى شعبيته بين أهالى دمياط الذين أطلقوا عليه «طبيب الغلابة»، فقد كان يذهب للمرضى فى منازلهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم دون مقابل
وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور لم يكن الفنان الوحيد الذي أحيت دراما رمضان ذكراه هذا العام، حيث تواجد فنانون راحلون آخرون في أعمال رمضان 2019 بعد رحيلهم.
رجل يطارد زوجته بـ"سكين" قبل الإفطار: "نسيت تحط العصير في التلاجة"

رجل يطارد زوجته بـ"سكين" قبل الإفطار: "نسيت تحط العصير في التلاجة"

تسبب نسيان زوجة كويتية وضع العصائر في الثلاجة قبل الإفطار في مشاجرة عنيفة بينها وبين زوجها أدى لمطاردتها بسكين.
«حسن» مسك حرامية فى بيته.. كتفهم ونشر صورتهم: «أعمل فيهم إيه؟»

«حسن» مسك حرامية فى بيته.. كتفهم ونشر صورتهم: «أعمل فيهم إيه؟»

لم يكن حسن عبدالعزيز، يوماً، من أنصار ضرب الحرامية ولطالما آذاه المشهد المتكرر فى الشوارع حيث يتبنى دائماً وجهة النظر القانونية «نسلمهم للشرطة