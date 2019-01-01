"اللهم قوني على إقامة أمرك".. دعاء اليوم الرابع من رمضان وثوابه

يحرص المسلمون في شهر رمضان على التقرب إلى الله بالعبادة والاستفادة من هذا الشهر، بالاجتهاد في العبادات والأدعية، لكي يتقبل الله الصيام، ويعود علينا بالنفع في الحياة الدنيا والآخرة.

ويحرص الصائمون على ترديد الأدعية المتعلقة في كل يوم من أيام رمضان، لذا يكثر البحث عنها عبر شبكات الإنترنت، وتصدر دعاء اليوم الرابع من يوم رمضان، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك "جوجل" وفيما يلي تذكركم "الوطن" بالأدعية المستحبة في اليوم الرابع من شهر رمضان، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.

ودعا النبي في اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ”.

ثواب هذا الدعاء، لمَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَرِيرٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ".