وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

01:41 ص | الخميس 09 مايو 2019
الفنان الراحل وائل نور

الفنان الراحل وائل نور

كتب: هبة وهدان

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لم يكن يوما من نجوم "الترند"، أو ربما لم يظهر فيه حين كان نجما لمسلسلات ودراما رمضان، ليحصل الفنان وائل نور على فرصة، حتى وإن كانت متأخرة بفاصل 3 سنوات عن رحيله، ويتصدر "ترند جوجل"، يوم أمس الأربعاء، ويستمر حتى الآن ضمن المؤشرات الأكثر بحثًا، بعد ظهوره في مسلسل "شقة فيصل"، المعروض بالموسم الرمضاني 2019.

وائل نور يتصدر "ترند جوجل".. "للأحبة في الرحيل حياة" 

وأكدت مخرجة العمل شيرين عادل، أنها رفضت حذف مشاهده، واعتبرتها إحياءً لذكرى رحيله وتقدير لمشواره الفني، وطالبت المؤلف بمعالجة الأحداث بحيث ينتهي الدور عند حد المشاهد التي صورها الراحل.

وشارك الفنان الراحل وائل نور في مسلسل "شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأيتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبدالله، وكان مقررا عرضه رمضان 2016، وهو العام الذي شهد رحيل نور، قبل أن يؤجل عرضه 3 سنوات حتى 2019.

وائل نور لم يكن الفنان الوحيد الذي أحيت دراما رمضان ذكراهم هذا العام، حيث تواجد فنانون راحلون آخرون في أعمال رمضان 2019 بعد رحيلهم.

مظهر أبو النجا

بعد تأجيله لأكثر من مرة، من المقرر أن يعرض مسلسل "الضاهر" خلال شهر رمضان، حيث استقرت قناة "حواس" الإماراتية على عرضه بعد منعه من العرض على قناة "الحياة"، والمسلسل بطولة الفنان محمد فؤاد ورغدة وتامر عبدالمنعم ومظهر أبو النجا.

ياسر المصري

وسيخرج على الجمهور في رمضان هذا العام الممثل الأردني ياسر المصري، رغم وفاته فى حادث سير أغسطس الماضى، من خلال مسلسل "درب الشهامة".

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل عن انتهاء "المصري" من تصوير دوره قبل وفاته بأربعة أيام، وأنه يشارك في النصف الأول من المسلسل، حيث إن العمل يتكون من مرحلتين، وأنه تم حدوث تعديلات قليلة على دوره بسبب وفاته ولم تستعن الشركة بممثل آخر لاستكمال الدور.

وكان قد أعلن الفنان منذر ريحانة، ظهور "المصري" خلال أحداث المسلسل من خلال تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا: "انتظروا خلال رمضان إن شاء الله النجم الكبير ياسر المصري الله يرحمه في المسلسل البدوي".

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