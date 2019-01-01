بالفيديو| غادة عادل تحكي ذكرياتها مع عمرو دياب: بدأت بـ"راجعين"

تحدثت الفنانة غادة عادل، عن الذكريات التي جمعتها بالفنان والمطرب الشهير عمرو دياب، معربة عن سعادتها بالعمل معه سابقًا.

وقالت "عادل"، في مقطع فيديو نشرته شركة "فودافون" استكمالًا للحملة الدعائية "جمع حبايبك"، التي قامت بها منذ بداية شهر رمضان الكريم: "بداية علاقتي مع عمرو دياب لما كنت طالعة معاه في فيديو كليب راجعين، وده كان أول عمل ليا".

وأضافت: "كنت طالعة في الكليب موديل ماسكة مروحة في إيدي، وطبعًا أغاني عمرو دياب دي فيها كل ذكرياتنا وكل حياتنا، فمبسوطة إني اشتغلت معاه قبل كده".

وحصد الإعلان الرئيسي الذي عرضته الشركة منذ أول أيام الشهر الكريم، ما يقارب الـ7 ملايين مشاهدة حتى الآن، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث كان عمرو دياب بطلًا له.

وشارك في الإعلان مجموعة من أصدقاء عمرو دياب القدامى، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين على رأسهم عزت أبو عوف وسوسن بدر ودينا الشربيني وغادة عادل وغيرهم من النجوم.