فأل سئ.. ماذا يحدث عندما يتأهل الزمالك وليفربول لنهائي قاري بعام واحد؟

صعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على فريق برشلونة الإسباني، أمس، برباعية نظيفة.

ويلاقي "الريدز" نظيره توتنهام الإنجليزي، بعدما تغلب الأخير على فريق أياكس أمستردام الهولندي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع اللقائين.

صعود ليفربول إلى النهائي، يصادف صعود نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليلاقي فريق نهضة بركان المغربي.

ولكن ماذا يحدث عندما يصعد الفريقين إلى نهائي بطولة قارية في عام واحد؟

الصدفة ذاتها حدثت عام 2016، حين صعد ليفربول إلى نهائي الدوري الأوروبي ليلاقي إشبيلية، فيما صعد الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهًا فريق صن داونز.

صدفة لم تكن سعيدة على الفريقين، حيث خسر الأحمر اللقب الأوروبي، بعد هزيمته من إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في النهائي.

فيما خسر الزمالك أيضًا اللقب الأفريقي، بعدما هُزم في الذهاب بثلاثية نظيفة، وفاز في الإياب بهدف وحيد لم يكن كافيًا للظفر باللقب.

ويأمل جمهور الفريقين، أن يختلف الحال في نهائيات 2019، عن ما حدث في نهائيي 2016.