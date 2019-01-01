خرج بسلاح صعوده.. "الريمونتادا" تنهي مغامرة أياكس في دوري الأبطال

11:46 م | الأربعاء 08 مايو 2019
خرج بسلاح صعوده.. "الريمونتادا" تنهي مغامرة أياكس في دوري الأبطال

خرج بسلاح صعوده.. "الريمونتادا" تنهي مغامرة أياكس في دوري الأبطال

كتب: عبدالرحمن قناوي

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مغامرة مثيرة خاضها الفريق الهولندي العريق أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة قوامها أغلبه من اللاعبين الشباب، استطاع خلالها الوصول لنصف نهائي البطولة الأكبر على مستوى الأندية، والتي يحمل لقبها أربع مرات، استطاع خلالها إقصاء حامل اللقب في النسخات الثلاث الأخيرة ريال مدريد من ثمن النهائي، ويوفينتوس الإيطالي من ربع النهائي، قبل أن يخرج على يد توتنهام الإنجليزي.

سلاح الفريق الهولندي الشاب في الوصول لتلك المرحلة المتقدمة كان "الريمونتادا"، التي يعود بها خارج ملعبه، على الرغم من تحقيقه نتائج سلبية على أرضه ووسط جمهوره، حيث يصعد في الوقت الذي يظن فيه الجميع أنه غادر البطولة، خاصةً أنه كان يلاقي فرقًا مرشحة للبطولة.

في ثمن النهائي أوقعت القرعة فريق أياكس أما العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا للأعوام الثلاثة الأخيرة، ويفوز الفريق المدريدي في مباراة الذهاب في مدينة أمستردام الهولندية يهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن أياكس فجر المفاجأة وأقصى ريال مدريد في السانتياجو برنابيو بفوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي ربع النهائي، التقى أياكس بيوفينتوس الإيطالي، والذي استطاع الخروج من العاصمة الهولندية بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق شباب أياكس المستحيل ويستطيع الفوز على العملاق الإيطالي في معقله وأمام جمهوره بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي نصف النهائي أمام توتنهام الإنجليزي، انقلب السحر على الساحر، حيث فاز أياكس في ملعب ويمبيلي بإنجلترا بهدف نظيف، ليصبح الأقرب للصعود للمرة الأولى منذ بداية مغامرته، إلا أن الفريق اللندني استطاع انتزاع بطاقة نهائي دوري الأبطال بفوز خارج الديار بنتيجة 3-2، والذي تحقق في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من مباراة الإياب.

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