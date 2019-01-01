ريمونتادا توتنهام تحرم العرب من رقم قياسي تاريخي

11:15 م | الأربعاء 08 مايو 2019
توتنهام

توتنهام

كتب: رامي مصطفى

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كانت "الريمونتادا" هي العنوان الأول لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كافة، بعدما رفض توتنهام وليفربول الاستسلام للواقع.

ليفربول الذي دخل المباراة دون اثنين من أهم نجومه، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، نجح في تعويض خسارته في الذهاب على الكامب نو بثلاثية، إلا أنه انتصر في الإياب على الأنفيلد بأربعة أهداف نظيفة.

أما توتنهام، فبعدما خسر في الذهاب بهدف نظيف، وتأخر في الشوط الأول من مباراة الإياب بهدفين، إلا أنه عاد في الشوط الثاني ليحرز ثلاثة أهداف، كتب بهما التأهل إلى النهائي رفقة توتنهام.

ريمونتادا توتنهام حرمت العرب من رقم قياسي تاريخي كان سيحدث لأول مرة، في حال كان صعد أياكس إلى النهائي.

وكان من المنتظر تواجد ثلاثي أياكس المغربي، صانع الألعاب حكيم زياش، والجناح زكريا الأبيض، والظهير الأيمن نصير مزرواي، في النهائي برفقة محمد صلاح، ليكون أول نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد تواجد أربع لاعبين عرب، إلا أن تلك الآمال تبددت بصعود توتنهام على حساب أياكس.

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