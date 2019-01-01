لماذا نشر جون سينا صورة محمد صلاح مرتديا تي شيرت NEVER GIVE UP؟

09:07 م | الأربعاء 08 مايو 2019
جون سينا

جون سينا

كتب: محمد رمضان

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نشر المصارع العالمي الأمريكي جون سينا، صورة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، مرتديًا تيشيرت "NEVER GIVE UP"، أثناء متابعة "صلاح" لمباراة ليفربول ضد برشلونة، التي انتهت بفوز وتأهل "الريدز" لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعل الكثيرين يتساءلون عن السبب أو الدلالة التي دفعت جون سينا لنشر صورة محمد صلاح، مرتديا هذه الفانلة تحديدا، إلا أن السبب ببساطة أن جون سينا دائما ما يرفع شعار NEVER GIVE UP خلال مبارياته على الحلبة ويرتدي تي شيرت مكتوب عليه هذه العبارة أيضا، وربما هذا هو ما دفعه لدعم محمد صلاح، الذي رفع الشعار ذاته.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3.

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