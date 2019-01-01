"جوجل" تلحق بركب الهواتف القابلة للطي

جوجل - أرشيفية
كشف مسؤول من شركة جوجل، أمس الثلاثاء عن إهتمام الشركة بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي، وبدأت بالفعل اختبار مجموعة من الشاشات.
وأوضح ماريو كيروش، المسؤول عن عمليات تطوير هواتف جوجل بكسل، في تصريحات لموقع "سي. نت" قائلا: "بالقطع اختبرنا التقنية، نقوم بذلك منذ فترة".
وأضاف: "لكن لا أعتقد أننا اقتربنا من استخدامها بعد"، موضحا أيضا أن الاختبارات المتعددة على تقنيات الشاشات القابلة للطي تأتي ضمن عملية اختبار واسعة لتقنيات أخرى، بحسب "سكاي نيوز".
يذكر أن سامسونج كانت أول من طبق بالفعل تقنية الهواتف القابلة للطي، بعد الإعلان عن هاتف "جالاكسي فولد" قبل شهرين تقريبا.
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