بينها التدخين والتوتر.. 6 عوامل وراء الشيب المبكر

03:25 ص | الأربعاء 08 مايو 2019
الشيب المبكر

الشيب المبكر

كتب: الوطن

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يعاني بعض الأشخاص من "الشيب" المبكر، رغم صغر سنهم، لأسباب وراثية ويرجع أيضًا إلى نمط الحياة والظروف الصحية منها:

التدخين من أكثر العوامل التي تبكر من شيب الشعر.

زيادة الأكسدة في خلايا الشعر وزيادة الجذور الحرّة، يعجّل ظهور الشيب.

تلوث الهواء من العوامل التي تزيد إنتاج الجذور الحرّة في الجسم، ومعها زيادة الأكسدة.

هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر والإجهاد، وزيادته ترتبط بظهور الشيب مبكرًا.

عدم توازن الهرمونات من شأنه التأثير على لون وملمس وكثافة الشعر.

أمراض المناعة الذاتية لها عامل كبير في تساقط الشعر وتحول لونه إلى الأبيض مبكرًا.

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