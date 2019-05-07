بين مشجعي ميسي ومحبي صلاح.. تباين ردود الأفعال بعد ريمونتادا ليفربول

01:55 ص | الأربعاء 08 مايو 2019
ميسي وصلاح

ميسي وصلاح

كتب: رحاب عبدالراضي

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نجح فريق ليفربول في تحقيق ريمونتادا تاريخية، لم يكن يتوقعها أحد، حيث تمكن من تحقيق الفوز برباعية في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

ليفربول الذي دخل المباراة دون اثنين من أهم نجومه، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، نجح في تعويض خسارته في الذهاب على الكامب نو بثلاثية، إلا أنه انتصر في الإياب على الأنفيلد بأربعة أهداف نظيفة.

وبين الفوز التاريخي لـ"الريدز"، وضياع أحلام برشلونة بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائي، خرج الجماهير المصرية تعبر عن سعادتها بتأهل "ليفربول"، وتحقيق "صلاح" لحلمه، بينما سادت حالة من الحزن بين مشجعي "برشلونة"، وفشل "ميسي" في الصعود بفريقه.

فعلق أحد محبي "الفرعون المصري"، "أنا لا أميل الى ليفربول ولكن لأجل هذا اللاعب العربي المسلم تمنيت أن يكون في النهائي"، بينما علق آخر: "مشكلة ميسي إنه جاء في زمن محمد صلاح".

وغرد آخر ناشرا صورة لصلاح معلقا: "لا تيأس أبداً لا تستسلم أبدا، مبروك صلاح مبروك ليفربول المحاربين، برشلونة فريقي ولكن هذا المدرب وهذا الفريق يستحق التهنئة".

 

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "والله مع إني زعلان أوي بس فرحان عشانك يا صلاح كل الناس بتقولي انت زعلان ومش فرحان لصلاح أحب أقولهم إن بحب صلاح برغم من خسارة البرسا مبروك يا صلاح".

 

في المقابل دافع الكثيرون عن حبهم لـ"البرغوث الأرجنتيني فكتب أحدهم: "لا تبكي يا ميسي ستعود العام المقبل وتبكي أوروبا بأكملها"، مش مطلوب من ميسي هو اللي يخلص كل ماتش مش مطلوب منه أن يلاعب كل فريق لوحده، مش عارف برشلونة هتعمل إيه بعد ميسي بجد".

ورد البعض على منتقدي ميسي وفشله في قيادة فريقه للفوز اليوم: "ولا بيفهموا كورة أقسم بالله.. ميسي أحسن لاعب في الماتشين بس لو هتحسب باللعب الفردي إنما لو الفريق فإحنا نستحق اللي اتعمل فيه"، "يا جماعة اللي بيحفلوا على ميسي انتو بتعملوا إيه ميسي هيفضل هو البابا بغض النظر عن أي انتماءات أو تشجيع".

بينما كانت هناك فئة حائرة، "طب أنا مش عارف ازعل علشان برشلونة طلعت وتعب ميسي طول الموسم راح بسبب غباء مدرب ومفيش بالون دور ولا أفرح علشان ليفربول وصلاح وإن كلوب فعلا يستاهل إن يطلع ببطولة الموسم ده".

 

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