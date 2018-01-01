بين روما وليفربول.. أليسون بيكر يشارك في "ريمونتادا قهر برشلونة" مرتين

02:10 ص | الأربعاء 08 مايو 2019
إليسون بيكر

إليسون بيكر

كتب: مؤمن مصطفى

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أصبح أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الحالي وإي سي روما السابق، لعنة وكابوسا ضد برشلونة الإسباني، بعدما شارك في إقصاء البرسا مرتين متتاليتين من بطولة دوري أبطال أوروبا عن طريق الريمونتادا.

في أبريل من عام 2018، شارك بيكر مع فريقه السابق إي سي روما ذئاب العاصمة الإيطالية، في مباراتي الذهاب والإياب في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة السابقة، وخسره فريقه في لقاء الذهاب، الذي أقيم علي ملعب الكامب نو برباعية مقابل هدف.

وشهدت مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما، مشاركة بيكر وفوز ذئاب العاصمة الإيطالية بـ3 أهداف نظيفة، حيث سجل إيدين دجيكو الهدف الأول، بينما جاء الثاني عن طريق دانييلي دي روسي، فيما سجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الثالث.

وانضم بيكر إلى صفوف الريدز في الموسم الحالي، ونجح في تحقيق المعجزة رغم خسارة ليفربول في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بثلاثية نظيفة، إذ تحققت الريمونتادا في مباراة الإياب، وأقصي برشلونة للمرة الثانية على التوالي، بحراسة أليسون لعرينه وانتصار الريدز برباعية نظيفة. 

وفي تلك المباراة، نجح ديفوك أوريجي في تسجيل هدفين الأول والرابع، بينما سجل جيورجينهو فاينالدوم، الهدفين الثاني والثالث، ليحتفل الريدز بالصعود إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ميسي ورفاقه.

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