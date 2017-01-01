"السر في عصام الشوالي".. ماذا تعني كلمة "ريمونتادا" ومتى استخدمت؟

"ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة، هكذا ستكون الكلمات التي سيتغنى بها الجميع عن عودة الريدز القوية أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الذي دخل المباراة دون اثنين من أهم نجومه، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، إلا أنه نجح في تعويض خسارته في الذهاب على الكامب نو بثلاثية، إلا أنه انتصر في الإياب على الأنفيلد بأربعة أهداف نظيفة.

ولكن ماذا تعني كلمة "ريمونتادا" من الأساس؟

"ريمونتادا" هي كلمة إسبانية في الأساس، تعني "التعافي" أو العودة، وتستخدم في كرة القدم، على أساس "عودة" الفريق بعد الخسارة وتحويلها إلى انتصار.

في سنوات ماضية، كانت الكلمة التي تستخدم في هذا الموضوع هي كلمة "كام باك"، أو "Come back" بالإنجليزية، وتعني العودة أيضًا.

متى بدأ استخدام كلمة "ريمونتادا" في الوطن العربي؟

الفريق الكتالوني نجح في تحقيق عودة شبيهة بالتي حققها ليفربول، وذلك في دوري أبطال أوروبا 2017، عندما عوض هزيمته في الذهاب برباعية، بفوز بـ6 أهداف مقابل هدف في الإياب، أمام باريس سان جيرمان، في دور الـ16.

هنا بدأ الشوالي باستخدام كلمة "ريمونتادا"، حيث لجأ الشوالي إلى استخدام كلمة باللغة الإسبانية، نظرًا لأن فريقًا إسبانيًا هو من قام بتحقيق العودة.