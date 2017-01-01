"السر في عصام الشوالي".. ماذا تعني كلمة "ريمونتادا" ومتى استخدمت؟

11:59 م | الثلاثاء 07 مايو 2019
ريمونتادا ليفربول

ريمونتادا ليفربول

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

بالصور| ببيت شعر وكلمة مسرحية.. حساب ليفربول يحتفل بالنصر على برشلونة

بالصور| ببيت شعر وكلمة مسرحية.. حساب ليفربول يحتفل بالنصر على برشلونة

عمرو أديب يحتفي بريمونتادا ليفربول: "مفيش مستحيل في الكورة"

عمرو أديب يحتفي بريمونتادا ليفربول: "مفيش مستحيل في الكورة"

بالفيديو| معجزة ليفربول تقصى برشلونة بريمونتادا تاريخية.. وصلاح في نهائي دوري الأبطال

بالفيديو| معجزة ليفربول تقصى برشلونة بريمونتادا تاريخية.. وصلاح في نهائي دوري الأبطال

أوريجي يُحرز رابع أهداف ليفربول في برشلونة

أوريجي يُحرز رابع أهداف ليفربول في برشلونة

"ريمونتادا" ليفربول أمام برشلونة، هكذا ستكون الكلمات التي سيتغنى بها الجميع عن عودة الريدز القوية أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الذي دخل المباراة دون اثنين من أهم نجومه، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، إلا أنه نجح في تعويض خسارته في الذهاب على الكامب نو بثلاثية، إلا أنه انتصر في الإياب على الأنفيلد بأربعة أهداف نظيفة.

ولكن ماذا تعني كلمة "ريمونتادا" من الأساس؟

"ريمونتادا" هي كلمة إسبانية في الأساس، تعني "التعافي" أو العودة، وتستخدم في كرة القدم، على أساس "عودة" الفريق بعد الخسارة وتحويلها إلى انتصار.

في سنوات ماضية، كانت الكلمة التي تستخدم في هذا الموضوع هي كلمة "كام باك"، أو "Come back" بالإنجليزية، وتعني العودة أيضًا.

متى بدأ استخدام كلمة "ريمونتادا" في الوطن العربي؟

الفريق الكتالوني نجح في تحقيق عودة شبيهة بالتي حققها ليفربول، وذلك في دوري أبطال أوروبا 2017، عندما عوض هزيمته في الذهاب برباعية، بفوز بـ6 أهداف مقابل هدف في الإياب، أمام باريس سان جيرمان، في دور الـ16.

هنا بدأ الشوالي باستخدام كلمة "ريمونتادا"، حيث لجأ الشوالي إلى استخدام كلمة باللغة الإسبانية، نظرًا لأن فريقًا إسبانيًا هو من قام بتحقيق العودة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

استعاد الفنان عمرو دياب ذكرياته مع العائلة والأصدقاء في إعلان شركة فودافون المذاع على القنوات الفضائية بعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الجاري
في هذه الحالة.. ليفربول ومانشستر سيتي يلعبان مباراة فاصلة

في هذه الحالة.. ليفربول ومانشستر سيتي يلعبان مباراة فاصلة

صراع كبير بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الانجليزي حتى الجولة الأخيرة، فكل فريق متمسك باللقب لآخر احظة، ومتشبث بحلمه حتى النفَس الأخير.
«حسن» مسك حرامية فى بيته.. كتفهم ونشر صورتهم: «أعمل فيهم إيه؟»

«حسن» مسك حرامية فى بيته.. كتفهم ونشر صورتهم: «أعمل فيهم إيه؟»

لم يكن حسن عبدالعزيز، يوماً، من أنصار ضرب الحرامية ولطالما آذاه المشهد المتكرر فى الشوارع حيث يتبنى دائماً وجهة النظر القانونية «نسلمهم للشرطة
فيديو| محمد رمضان يثير الجدل في أولى حلقات "زلزال" بظهوره عاريا

فيديو| محمد رمضان يثير الجدل في أولى حلقات "زلزال" بظهوره عاريا

الفنان محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره عاريا في الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال"
«شنودة» يحتفل بفانوس 27 متراً: بحب رمضان أكتر من المسلمين نفسهم

«شنودة» يحتفل بفانوس 27 متراً: بحب رمضان أكتر من المسلمين نفسهم

خيوط من نور بطول 27 متراً، معلقة بين السماء والأرض، تحديداً من ارتفاع 20 طابقاً لأسفل، تتوسط أحد شوارع منطقة 45 بشرق الإسكندرية، صنع بها «شنودة» أطول فانوس