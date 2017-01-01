"يوم ليك ويومين عليك".. لعنة "ريمونتادا باريس" تصيب برشلونة

11:31 م | الثلاثاء 07 مايو 2019
جمهور برشلونة

جمهور برشلونة

كتب: رامي مصطفى

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في مباراة للتاريخ، نجح فريق ليفربول في تحقيق ريمونتادا تاريخية، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

ليفربول الذي دخل المباراة دون اثنين من أهم نجومه، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، إلا أنه نجح في تعويض خسارته في الذهاب على الكامب نو بثلاثية، إلا أنه انتصر في الإياب على الأنفيلد بأربعة أهداف نظيفة.

الفريق الكتالوني نجح في تحقيق ريمونتادا شبيهة بتلك، في دوري أبطال أوروبا 2017، عندما عوض هزيمته في الذهاب برباعية، بفوز بـ6 أهداف مقابل هدف في الإياب، أمام باريس سان جيرمان، في دور الـ16.

ومنذ تلك العودة في 2017، تكرر نفس السيناريو ولكن ضد برشلونة مرتين، حيث نجح فريق روما في تحويل خسارتهم أمام الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب، إلى انتصار بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، وذلك في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2018.

وفي العام الأخير، نجح ليفربول في تكرار ما فعله روما أمام برشلونة للعام الثاني على التوالي، من خلال عودة قوية في مباراة اليوم.

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