بـ"بلوفر تملي معاك".. عمرو دياب يظهر في مسلسلات رمضان 2019

حضر الفنان عمرو دياب في شهر رمضان، من خلال إعلان شركة "فودافون"، والذي عرض يوم أمس الإثنين أول أيام رمضان 2019، إلا أن حضوره لم يقتصر على الإعلان.

الإعلان حصد منذ يوم أمس، ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، محتلًا المركز الأول في "تريندات" موقع الفيديوهات الشهير.

حضور "الهضبة" في الشهر الفضيل، شمل مسلسلات رمضان أيضًا، ولكن ليس بنفسه، وإنما من خلال "البلوفر" الشهير الذي ظهر به في فيديو كليب أغنية "تملي معاك".

البلوفر نفسه ظهر في تتر بداية مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث ارتداه أحمد فهمي بطل العمل، في مشهد جمعه بالفنان حميد الشاعري.

وفي ظهور آخر، ارتداه الفنان مصطفى خاطر، في مسلسله "طلقة حظ"، والذي يقوم ببطولته.

ارتداء مصطفى خاطر البلوفر في مشهد جمعه بكل من أوكا وأورتيجا، خلال مهرجان "كله في الأونطة"، ضمن أحداث المسلسل.