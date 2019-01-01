"صورته خلفية وبيكتب عربي".. هكذا يستخدم عمرو دياب هاتفه

أثار الفنان عمرو دياب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح إعلانه الجديد في سباق شهر رمضان، ليصبح الحديث عن تفاصيل الإعلان هو حديث الساحة والمواقع الإخبارية.

بعد ظهوره الأخير.. عمر عمرو دياب يثير الجدل: أنا مهما كبرت صغير

وتقوم فكرة الإعلان على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات.

مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

وظهر "الهضبة" مع أعضاء فرقتي "عمرو الغفير" و"ديفيلز اللتين" اللذان كان يغني معهما في بداية الثمانينيات بمحافظة بورسعيد، ووقف "دياب" ف يالإعلان يراسل أحد أصدقائه ليتجمعا ويقضوا بعض الأوقات سويا في محافظة الشرقية.

وتبين من خلال التركيز في مشاهد الإعلان، بعض العلامات التي تدل على كيفية استخدام "الهضبة" لهاتفه، أبرزها مايلي:

ويضع "الهضبة"، صورته الشخصية على خلفية الموبايل.

ولا يضع عمرو دياب خلفية لتطبيق "واتساب" الخاص به

وتبين من خلال إرساله رسائل قصيرة، أنه قليل الكلام عبر المحادثات، وذلك عقب إرساله رسالة قصيرة لصديقه "أيمن" بكلمة واحدة فقط "جايلك".

ويستخدم "دياب"، لوحة مفاتيح باللغة العربية.

يمسح رسائل "شات الواتساب" باستمرارية.

ويسجل أسماء أصدقائه مفرده دون تركيب، فاكتفى بتسجيل اسم صديقه "أيمن" عبر الهاتف.