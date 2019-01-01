تناول 3 بيضات أسبوعيا يقي من خطر فقدان البصر

من أجل الحفاظ على النظر وتقويته، يحاول البعض الابتعاد عن شاشة الكومبيوتر والتليفزيون، وتجنب النظر للهواتف بالإضافة لتناول الجزر والمعروف باحتوائه على فيتامين "A"، والذي يساعد على حماية سطح العين.

وكشف باحثون أستراليون في دراسة حديثة أن البيض يعد أفضل من الجزر في تقوية النظر، حيث أجروا اختبار على 3654 شخص على مدار 15 عاما، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا من بيضة إلى ثلاث بيضات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التنكس البقعي والذي يؤدي لفقدان البصر، مقارنة بمن يأكلون بيضة في الأسبوع، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "كلينيكال نيوترشن".

وأوضح الخبراء أن البيض يحتوي على فيتامين اللوتين ومادة الزياكسانثين، والمهمان لحماية سطح العين، بالإضافة إلى فيتامين "دال" و"ب6" و" ب12" الذي يساعد في تقوية الأعصاب وحمايتها من الالتهاب.