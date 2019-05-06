فيديو| زوجة "كوكا" الأجنبية تتحدث بـ"العربية": "بتكلم شوية شوية"

09:59 ص | الثلاثاء 07 مايو 2019
أحمد حسن كوكا وزوجته

أحمد حسن كوكا وزوجته

كتب: نرمين عفيفي

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نشر أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والمحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، فيديو طريف له مع زوجته الأجنبية "مريانا"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت "مريانا" في الفيديو، وهي تحاول التحدّث باللغة العربية، إذ ظهرت في الفيديو وهي تقول: "السلام عليكم، أنا بتكلم عربي شوية شوية".

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