فيديو| زوجة "كوكا" الأجنبية تتحدث بـ"العربية": "بتكلم شوية شوية"

أحمد حسن كوكا وزوجته
نشر أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والمحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، فيديو طريف له مع زوجته الأجنبية "مريانا"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
View this post on Instagram A post shared by Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) on May 6, 2019 at 3:22am PDT
A post shared by Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) on May 6, 2019 at 3:22am PDT
وظهرت "مريانا" في الفيديو، وهي تحاول التحدّث باللغة العربية، إذ ظهرت في الفيديو وهي تقول: "السلام عليكم، أنا بتكلم عربي شوية شوية".
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