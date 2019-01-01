فيديو| قصة إعلان محمد رمضان وفاندام وإمكانية عملهما في فيلم مشترك

عُرض فيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان في إعلان تجاري لإحدى شركات الاتصالات، حمل عنوان "اللهو الخفي"، وشاركه فيه الفنان العالمي فان دام.

وحمل الكليب فكرة عالمين منفصلين لكل فنان منهما، فيبدأ الإعلان بتحدي فان دام، لمحمد رمضان، الذي سرعان ما يظهر في العالم الخاص بفان دام، ويرتدي ملابس "الكاوبوي" ويؤديان حركات قتالية "أكشن" فيما يشبه دائرة مصارعة وينتصر فان دام.

ليتبعها بعد ذلك ظهور فان دام في قهوة مصرية شعبية ويرتدي ملابس معلم القهوة، واعتمد المشهد على صورة الأبيض والأسود بالعودة إلى تاريخ معارك المقاهي المصرية القديمة، ويظهر انتصار محمد رمضان على فان دام، ليحمل الفيديو كليب، رسالة بأن كل شخص بطل في عالمه الخاص.

وتشابهت كلمات الأغنية "الإعلان" مع أغنيات محمد رمضان السابقة، التي تقوم على التحدي، وشارك فان دام، في الغناء، بكلمات من اللغة العربية، وتميزت الأغنية بالموسيقى السريعة ورقصات فان دام ومحمد رمضان.

والأغنية "الإعلان" تنتهي برسالة أن شهر رمضان، لا يوجد به خلاف والحل يكون في الكلام والتواصل.

ونشرت القناة الرسمية للفنان محمد رمضان على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو للفنان العالمي فان دام، وهو يعبر عن سعادته بالعمل مع محمد رمضان، ويراه بأنه ممثل عظيم وأنه من الممكن أن يجمعهما عمل فني.