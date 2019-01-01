لوكا مودريتش يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان بالعربية

02:20 ص | الثلاثاء 07 مايو 2019
مودريتش

مودريتش

كتب: عبد الرحمن خالد

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هنأ الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر "مودريتش" صورة له، عبر حسابه "تويتر"، معلقا عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان! .. رمضان كريم".

وتُوّج لوكا مودريتش، في باريس، بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، تكريما للعام الرائع الذي قدمه.

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