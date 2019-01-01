لوكا مودريتش يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان بالعربية

مودريتش
هنأ الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك.
ونشر "مودريتش" صورة له، عبر حسابه "تويتر"، معلقا عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان! .. رمضان كريم".
وتُوّج لوكا مودريتش، في باريس، بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، تكريما للعام الرائع الذي قدمه.
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