فان دام يستحضر أرواح "أشرار السينما المصرية" في "إعلان رمضان"

متقمصا شخصية "هريدي" التي جسدها فريد شوقي في فيلم "الفتوة"، وشخصية "عباس الزفر" التي جسدها محمود المليجي في "إسماعيل يس في الأسطول"، وشخصية "المعلم سلطان" التي جسدها محمود إسماعيل في فيلم "سمارة"، ظهر النجم العالمي جين كلود فان دام، بإطلالة "مِعلم في فيلم قديم"، خلال إعلانه مع الفنان محمد رمضان لإحدى شركات الاتصالات.

اللافت أن ملامح وإطلالة "فان دام" كانت متناسبة تماما مع أشرار السينما المصرية الذين جسدوا شخصية المعلم أو الفتوة، وهو ما أدى لظهور العديد من التعليقات الساخرة على الصورة ما بين "المعلم فندام"، "فندام المليجي"، و"شبه المعلم سلطان في فيلم سمارة".

كما بدا النجم العالمي كلاسيكيا وشرقيا بدرجة كبيرة رغم أنه بلجيكي، حيث إن قسمات وجهه وشاربه والزي الشرقي الذي ارتداه وخاتم الفتوات والنبوت كلها عوامل مشتركة لفتت الأنظار إليه وجعلته يخطف الأضواء في هذا الإعلان.