في إعلان فودافون.. ليه عمرو دياب ملون وعزت أبو عوف لأ؟

بمجرد عرض إعلان فودافون الذي يحمل عنوان "جمع حبايبك"، وبطله عمرو دياب الذي ظهر وهو يجمع أصدقاءه من الوسط الفني وخارجه يعود من خلاله إلى الذكريات وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر لقطات من الإعلان لمشاركتها سويا.

وحصلت لقطة ظهور الفنان عزت أبو عوف مع عمرو دياب في الإعلان على الأكثر انتشارا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أبو عوف وهو يعزف على البيانو لـ"الهضبة"، الذي يجلس بجانبه بمشهد يشبه الفيديو كليب لأغنية "راجعين" حيث ظهرا بنفس الشكل.

وجاءت التعليقات على الصورة التي تجمع بين عزت أبو عوف في إعلان رمضان 2019 وبين لقطة فيديو كليب راجعين عام 1995 من مستخدمي "فيس بوك" بـ"مشهد عالمي"، "الإعلان جميل"، "مفيش حاجة بتفضل على حالها غير عمرو دياب كل ما يكبر بيصغر"، "من 1995 لـ2019 عزت أبو عوف وعمرو دياب أحلى حاجة شفتها في أول رمضان".

وتساءل عدد كبير عن سبب ظهور "الهضبة" في لقطة فيديو كليب "راجعين" بجانب أبو عوف ودياب بصورة ملونة بينما ظهر أبوعوف بالأبيض وأسود في نفس المشهد قائلين: "هو ليه عمرو دياب ملون وعزت أبو عوف ابيض واسود".

ويعتبر هذا الأمر غير مقصود فهذا هو أصل المشهد من فيديو كليب "راجعين" حيث إن عمرو دياب ظهر بصورة ملونة في بداية الكليب وجميع الموجودين باللون الأبيض وأسود ليناسب المعنى المراد توصيله للجمهور في خريف 1942 وفقا لما كتب على الفيديو كليب.

وأغنية "راجعين" تأليف مدحت العدل وتلحين رياض الهمشري وتوزيع طارق مدكور والفيديو كليب من إخراج طارق العريان، وشارك في الكليب عدد من النجوم "طلعت زين، غادة عادل، وعلاء ولي الدين".