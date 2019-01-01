في إعلان فودافون.. ليه عمرو دياب ملون وعزت أبو عوف لأ؟

12:40 ص | الثلاثاء 07 مايو 2019
عمرو دياب وعزت أبوعوف

عمرو دياب وعزت أبوعوف

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

رمضان 2019.. المصريون يستعدون لقلب نظام «الغذاء».. و150% زيادة فى الاستهلاك

رمضان 2019.. المصريون يستعدون لقلب نظام «الغذاء».. و150% زيادة فى الاستهلاك

كلاكيت ثاني مرة.. معتز الدمرداش في إعلانات رمضان مرة مع والدته وأخرى "كاجوال"

كلاكيت ثاني مرة.. معتز الدمرداش في إعلانات رمضان مرة مع والدته وأخرى "كاجوال"

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2019

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2019

بالصور| إفيشات المسلسلات الإذاعية رمضان 2019

بالصور| إفيشات المسلسلات الإذاعية رمضان 2019

بمجرد عرض إعلان فودافون الذي يحمل عنوان "جمع حبايبك"، وبطله عمرو دياب الذي ظهر وهو يجمع أصدقاءه من الوسط الفني وخارجه يعود من خلاله إلى الذكريات وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر لقطات من الإعلان لمشاركتها سويا.

وحصلت لقطة ظهور الفنان عزت أبو عوف مع عمرو دياب في الإعلان على الأكثر انتشارا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أبو عوف وهو يعزف على البيانو لـ"الهضبة"، الذي يجلس بجانبه بمشهد يشبه الفيديو كليب لأغنية "راجعين" حيث ظهرا بنفس الشكل.

وجاءت التعليقات على الصورة التي تجمع بين عزت أبو عوف في إعلان رمضان 2019 وبين لقطة فيديو كليب راجعين عام 1995 من مستخدمي "فيس بوك" بـ"مشهد عالمي"، "الإعلان جميل"، "مفيش حاجة بتفضل على حالها غير عمرو دياب كل ما يكبر بيصغر"، "من 1995 لـ2019 عزت أبو عوف وعمرو دياب أحلى حاجة شفتها في أول رمضان".

وتساءل عدد كبير عن سبب ظهور "الهضبة" في لقطة فيديو كليب "راجعين" بجانب أبو عوف ودياب بصورة ملونة بينما ظهر أبوعوف بالأبيض وأسود في نفس المشهد قائلين: "هو ليه عمرو دياب ملون وعزت أبو عوف ابيض واسود".

ويعتبر هذا الأمر غير مقصود فهذا هو أصل المشهد من فيديو كليب "راجعين" حيث إن عمرو دياب ظهر بصورة ملونة في بداية الكليب وجميع الموجودين باللون الأبيض وأسود ليناسب المعنى المراد توصيله للجمهور في خريف 1942 وفقا لما كتب على الفيديو كليب.

وأغنية "راجعين" تأليف مدحت العدل وتلحين رياض الهمشري وتوزيع طارق مدكور والفيديو كليب من إخراج طارق العريان، وشارك في الكليب عدد من النجوم "طلعت زين، غادة عادل، وعلاء ولي الدين".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

مدير ثقافة بورسعيد السابق يكشف لـ"الوطن" عن أبطال إعلان عمرو دياب: "3 منهم ماتوا"

استعاد الفنان عمرو دياب ذكرياته مع العائلة والأصدقاء في إعلان شركة فودافون المذاع على القنوات الفضائية بعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الجاري
في هذه الحالة.. ليفربول ومانشستر سيتي يلعبان مباراة فاصلة

في هذه الحالة.. ليفربول ومانشستر سيتي يلعبان مباراة فاصلة

صراع كبير بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الانجليزي حتى الجولة الأخيرة، فكل فريق متمسك باللقب لآخر احظة، ومتشبث بحلمه حتى النفَس الأخير.
افتتاح أغلى منتجع في العالم.. الليلة بـ100 ألف دولار

افتتاح أغلى منتجع في العالم.. الليلة بـ100 ألف دولار

افتتحت الفلبين منتجعًا سياحيًا جديدًا بها، تقع مساحته على جزيرة أرخبيل "بالاوان"، حيث يعد المنتجع الجديد الأغلى على مستوى العالم.
هجوم على مشجعي نيوكاسل لفرحتهم في إصابة صلاح: ليسوا رياضيين

هجوم على مشجعي نيوكاسل لفرحتهم في إصابة صلاح: ليسوا رياضيين

غرد عدد كبير من مشجعي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بمختلف دول العالم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نيوكاسل، في الجولة
بالفيديو| ثعبان يخنق مدربه أمام الجماهير في سيرك بروسيا

بالفيديو| ثعبان يخنق مدربه أمام الجماهير في سيرك بروسيا

خلال تقديم إحدى عروض السيرك بروسيا قام ثعبان باعتصار مدربه على نحو أصابه بإصابات خطيرة في مشهد مرعب.