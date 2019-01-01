من "انت تقدر" لـ"ابن مصر".. العسيلي بطل إعلانات "بنك مصر" للعام الثاني

شهد إعلان بنك مصر الجديد، والذي عرض اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان 2019، ظهور المطرب محمود العسيلي.

الإعلان تضمن أغنية بعنوان "ابن مصر"، والتي أداها الثلاثي مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، والتي جاء من كلماتها: "أنا ابن مصر.. أنا مش للكسر".

وتعد أغنية "ابن مصر"، هي المشاركة الثانية على التوالي للعسيلي في إعلانات "بنك مصر"، خلال الموسم الرمضاني.

وأدى "العسيلي أغنية "انت تقدر" في إعلان بنك مصر خلال رمضان من العام الماضي بصحبة محمد عدوية.